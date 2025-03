Alex Chipciu, savuros în declarații și la naționala României: „Mă gândeam la veteranii de război. Nu simt nicio presiune”

Cu 2 zile înainte de , primul din preliminariile pentru CM 2026, Alex Chipciu a mărturisit că unitatea grupului este principalul atu care poate duce naționala la turneul final.

Alex Chipciu știe care este atuul ce poate duce naționala la Mondialul din 2026

Jucătorul de la Universitatea Cluj este conștient de faptul că ”tricolorii” au avut șansă la tragerea la sorți, însă atrage atenția asupra faptului că grupa nu este chiar atât de ușoară pe cât pare la prima vedere.

”Veteranii? Mă gândeam la veteranii de război. Nu simt nicio presiune în plus, ba din contră acum când ești la vârsta asta vezi lucrurile mult mai așezate și ești mai bucuros pentru tot ce se întâmplă ca grup decât performanța ta individuală. În acest moment ăsta este lucrul cel mai important pentru toți românii, nu numai pentru fotbaliști. La EURO, la Mondiale, suporterii trăiesc mai frumos decât fotbaliștii.

Este o grupă echilibrată, chiar dacă ne-am bucurat că am picat cu Austria din prima urnă de unde puteam să prindem balauri și ți se părea imposibil să te califici de pe primul loc. Aș compara Austria cu Elveția ca valoare, iar băieții au demonstrat în campania trecută că au putut fi mai buni decât Elveția.

Bosnia este o echipă apropiată de nivelul nostru și va fi un meci greu cu ei. Chiar dacă am picat cu Austria din prima urnă, trebuie să fim ponderați și să nu credem că este o echipă ușoară.

Am urmărit-o foarte mult și la EURO 2024 și îmi place foarte mult antrenorul lor, Ralf Rangnick, cu presingul pe care îl fac. Sunt o echipă agresivă și te pot pune în dificultate, dar sperăm să ieșim câștigători din grupa asta”, a declarat Chipciu, pentru FRF.TV.

Experiența lui Mircea Lucescu, un factor important în campania de calificare

Fundașul stânga este de părere că atmosfera excelentă din cadrul lotului poate fi un factor decisiv în calificarea la Cupa Mondială din 2026 și a explicat că rezultatele din ultimii ani au dat încredere jucătorilor.

”Avem o atmosferă fabuloasă din ce am prins selecțiile trecute. Nucleul de jucători care a fost la Euro U21 cu Rădoi este foarte mare, se cunosc de mult timp, dar avem și calitate. Jucătorii din față mi se par la un nivel fotbalistic foarte bun.

La fel, avem și fundași la echipe foarte mari din Europa și un antrenor cu mare experiență cum nu are nimeni. Plus parcursul de la Edi Iordănescu încoace continuat ar putea să ne ajute să ne calificăm și la Mondial, ceea ce ar fi ceva de vis.

Mereu aș spune că a fost atmosfera ok din ce am prins eu, doar că pe vremuri mai erau și rivalități. Erau jucători de la FCSB sau de la Dinamo și erau grupurile mai separate, dar nu au fost incidente niciodată. Acum aș spune că este cea mai închegată”, a spus el.

Cine îi este cel mai apropiat jucător de la națională

Chipciu a mărturisit că simte foarte bine încrederea pe care o au suporterii în faptul că echipa națională poate obține performanțe, lucru care nu s-a întâmplat cu generațiile anterioare, chiar dacă și atunci erau fotbaliști extraordinari.

”În 2024, România a ieșit în evidență cu unitatea asta care a fost creată în ultimul timp și încununată de munca lui Edi la EURO și apoi Liga Națiunilor cu rezultate foarte bune cu domnul Lucescu. Cumva a continuat ceea ce se crease la EURO și toată lumea care lucrează aici este cabrată să facă treabă.

Și suporterii au creat o conexiune incredibilă. Emulație cum s-a creat acum în jurul echipei nu s-a creat niciodată. Au mai fost stadioane pline, dar cred că oamenii nu au crezut niciodată cu adevărat că putem face rezultate bune. Am prins și generația cu Mutu, Raț, Lobonț care au jucat la un nivel înalt, dar lumea parcă nu avea speranță așa mare cum are acum.

Am vrut să vin mai devreme la lot să fac o refacere, dar am fost și m-am întâlnit cu foști colegi, cu Chiricheș, Tătărușanu, Pintilii și apoi pe la 7-8 seara am zis că e târziu să mai vin. Cu Nicu (n.r. – ) am o relație…

Am fost colegi pe la toate echipele, la FCSB, la Sparta, la Anderlecht, la echipa națională, suntem prieteni de familie, am fost la Alba când am avut liber, el a venit la Cluj. Cred că este colegul cel mai apropiat și cu care am stat cel mai mult timp împreună”, a încheiat Alex Chipciu.