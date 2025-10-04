Sport

Alex Chipciu a luat foc la adresa colegilor după Csikszereda – U Cluj 2-1: „Toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie!”

U Cluj a pierdut în deplasare cu Csikszereda în etapa a 12-a. Alex Chipciu a avut o reacție vehementă la finalul meciului. Ce a spus veteranul echipei lui Ovidiu Sabău.
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 20:32
Alex Chipciu a luat foc la adresa colegilor dupa Csikszereda U Cluj 21 Toti faceau cu jumatate de masura sa treaca timpul si sa luam bataie
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Alex Chipciu după Csikszereda - U Cluj 2-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Csikszereda a obținut prima sa victorie din istoria clubului în primul eșalon după 2-1 pe teren propriu cu U Cluj în etapa a 12-a din SuperLiga. Alexandru Chipciu a fost extrem de dezamăgit după meci și și-a vărsat frustrarea chiar pe proprii săi colegi.

ADVERTISEMENT

Alex Chipciu, reproșuri la adresa colegilor. „Am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază!”

Deși a fost convocat la echipa națională și pentru acțiunea din această lună, Alexandru Chipciu nu poate fi fericit în totalitate după eșecul suferit cu Csikszereda. Experimentatul fotbalist a aruncat cu săgeți în stânga și în dreapta după un nou rezultat nefast înregistrat de echipa lui în acest campionat.

„Nu ştiu explicaţiile, că dacă le ştiam preveneam ce s-a întâmplat acum. În prima repriză am avut multe ocazii, e incredibil că n-am putut marca de pe linia porţii, iar după prima repriză nu mă gândeam că nu câştigăm. După cum s-a derulat meciul, mi se pare incredibil.

ADVERTISEMENT

La pauză am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază. E crunt, se întâmplă rar un astfel de deznodământ, când în prima repriză ai ocazii, iar în a doua crezi că vei câştiga.  
 
După golul de 2-0 a fost un haos cum de mult n-am mai trăit, adică am jucat ca nişte jucători, voiai să pleci acasă. Probabil tot spiritul ăsta a fost împotriva noastră, toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie. Cred că se puteau da mai multe minute de prelungiri, n-am avut nici mingi pe aici, nu că asta ar fi influenţat rezultatul ca joc mă refer, dar când nu sunt mingi şi stau pe jos 700 de ore şi să dai cinci minute de prelungiri”, a spus inițial Alexandru Chipciu.

Alex Chipciu, debusolat după Csikszereda – U Cluj 2-1. „Nu știm de ce nu mai suntem ca în sezonul trecut!”

U Cluj a fost o adevărată surpriză în sezonul trecut, când s-a aflat pe prima poziție în campionat pentru mai multe etape. Chiar dacă nu s-a menținut până la capăt pe primul loc, ardelenii au prins play-off-ul și chiar locul pentru Conference League. Alexandru Chipciu nu își explică acum de ce echipa lui nu mai arată la fel.

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

Arbitrajul mi s-a părut nu aş zice pro-Csikszereda. Noi am fost jalnici în repriza a doua, să folosesc un cuvânt dur. Va fi prăpăd dacă nu ne unim. Ce strigau şi suporterii că nu merităm să jucăm la U Cluj şi să ne fie ruşine trebuie să le acceptăm, că aşa e în fotbal. Când e rău trebuie să-l accepţi şi să facem ceva data viitoare.  

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta

La fotbal, golul se dă greu şi dacă-l iei uşor e clar că nu vei fi sus. Am luat goluri uşoare în toate meciurile, iar ocaziile avute nu le-am fructificat. (n.r. De ce nu mai sunteţi aceeaşi echipă din sezonul trecut?) Nu ştim, în fotbal nu ştii niciodată. Se întâmplă din cauza multor facturi şi e clar că toţi suntem de vină”, a mai declarat Alex Chipciu, la flash interviu.

Cristi Chivu, renăscut din propria cenușă la Inter: „I-au organizat înmormântarea prea devreme”
Fanatik
Cristi Chivu, renăscut din propria cenușă la Inter: „I-au organizat înmormântarea prea devreme”
Rapid a spulberat Hypo Viena în European League! Duel infernal pentru un loc...
Fanatik
Rapid a spulberat Hypo Viena în European League! Duel infernal pentru un loc în grupele competiţiei
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului...
Fanatik
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A refuzat-o pe Dinamo, iar acum se îndreaptă către Serie C!
iamsport.ro
A refuzat-o pe Dinamo, iar acum se îndreaptă către Serie C!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!