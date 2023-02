Alex Chipciu a răbufnit la adresa arbitrilor: „Și-au bătut joc de noi! Penalty-uri care m-au scos din minți”

”U” Cluj nu a reușit să se impună pe stadionul „Ilie Oană” în fața celor de la Chindia Târgoviște deși a condus cu 2-0. și au scos un punct din disputa cu echipa lui Ioan Ovidiu Sabău în etapa 26 din SuperLiga. La finalul meciului, Alexandru Chipciu a avut un discurs dur la adresa arbitrilor din România după ultimele decizii luate în meciurile „șepcilor roșii”.

Alexandru Chipciu, supărat pe arbitraj după Chindia – ”U” Cluj 2-2: „ Și-au bătut joc de noi”

Mamadou Thiam a deschis scorul pentru ”U” Cluj înainte de fluierul de final al primei reprize în urma unui șut plasat de la 16 metri. Jose Gomes a dublat avantajul „șepcilor roșii”, însă clujenii aveau să fie egalați până la finalul meciului. au fost integraliști la oaspeți.

Neguț din penalty și Boldor la ultima fază au adus egalarea pentru echipa lui Toni Petrea. Istvan Kovacs a avut nevoie de consultarea VAR pentru a valida golul din minutul 90+5, deoarece oaspeții au cerut fault în atac. Alexandru Chipciu, integralist, a crezut că „centralul” va întoarce faza.

„Am controlat jocul la 2-0. După ce au marcat golul de 2-1, am intrat în degringoladă câteva minute. Din păcate, n-am gestionat bine ultimele minute, n-am fost concentrați. E frustrant să iei gol la ultima secundă”, a declarat Alexandru Chipciu la finalul partidei.

Alexandru Chipciu a răbufnit la adresa arbitrajului după remiza cu Chindia: „Am avut niște penalty-uri care m-au scos din minți”

Cu o victorie, ”U” Cluj ar fi urcat până pe locul 11 în campionat, însă cu un punct, „șepcile roșii” au rămas pe locul 14 în clasament. Alexandru Chipciu a precizat că ”U” Cluj trebuia să beneficieze de mai multe lovituri de la 11 metri.

„Am sperat că arbitrul va întoarce faza (n.r. – la golul de 2-2). În vestiar, băieții ziceau că a fost fault. Arbitrii și-au bătut joc de noi în campionatul ăsta. Am avut niște penalty-uri cu închisoare și suspendare! Dar nu le-a dat nimeni!

Arbitrul care a fost VAR în meciul cu Rapid a arbitrat în următorul meci. Cred că arbitrii sunt stat în stat, nu explică, iar noi nu putem să comentăm. Asta e, ne-am obișnuit să fim “ciupiți”, nu știu dacă e intenționat sau nu.

Sper să ne dea arbitrii ce e al nostru în meciurile viitoare. Am avut niște penalty-uri care m-au scos din minți, nici măcar nu s-au verificat la VAR. Asta e!”, a mai spus Alexandru Chipciu.

”U” Cluj, două meciuri de foc în ultimele două etape

Pentru ”U” Cluj urmează duelul de pe teren propriu cu FC Botoșani, apoi deplasarea de pe terenul lui Hermannstadt. În ultimele două etape, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău le înfruntă pe Farul Constanța și CFR Cluj.

La finalul partidei, antrenorul „șepcilor roșii” a fost foarte dezamăgit de jucătorii săi, deoarece le-a permis adversarilor să aibă șansa să egaleze. „Ne-am creat multe ocazii de a înscrie. Joc plăcut, dinamic. Dar cum se întâmplă mereu la noi… a trebuit să îi împing, să joace mai sus fundaşii. Am fost apatici în duelurile cu atacanţii adverşi. Când trebuia să fim agresivi, nu am reuşit să fim.

Am cedat destul de uşor. Mai erau două sau trei minute. Când n-ai jucători care să comunice între ei, e greu. N-am cum să nu îi felicit pentru cum s-au comportat, cum au jucat. Am controlat, am pierdut foarte mult.

Am pierdut două puncte, ceea ce este foarte important. Am fost timizi, trebuia să îi facem să joace înapoi. Nu trebuia să îi lăsăm să bage mingea în careu. Nistor este foarte bun, mi-au plăcut şi fundaşii centrali, dar acolo mai avem multe lucruri de rezolvat. Trebuie să învăţăm din această înfrângere. Ca din fiecare meci. La fel ca şi cu Mioveni, unde puteam să şi câştigăm, să şi pierdem”, au fost cuvintele lui Ioan Ovidiu Sabău la finalul partidei.