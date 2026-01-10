Alex Chipciu a vorbit despre marea pierdere înainte de derby-ul Dinamo – U Cluj. „E greu să înlocuiești cifrele”

ADVERTISEMENT

Dinamo – U Cluj este unul dintre derby-urile etapei a 22-a din SuperLiga, prima pe anul 2026. Alex Chipciu a vorbit despre restartul campionatului la conferința de presă organizată în cantonamentul din Antalya. Veteranul ardelenilor se teme din cauza pierderii lui Jovo Lukic.

Pierderea golgheterului îi sperie pe Alex Chipciu înainte de Dinamo – U Cluj

U Cluj se pregătește intens în cantonamentul de iarnă din Antalya. Veștile nu sunt însă tocmai grozave pentru Cristiano Bergodi. Antrenorul italian l-a pierdut pentru primul meci oficial din 2026 pe golgheterul SuperLigii, Jovo Lukic. În 21 de etape, de etape , la egalitate cu rapidistul Alexandru Dobre.

„E o pierdere. Pentru noi a fost jucătorul care a dat cele mai multe goluri, a alergat cel mai mult. Ca și combativitate era acolo la fiecare meci. Va fi greu fără el. Nu că ceilalți jucători nu au valoare sau că nu pot să îl înlocuiască. Dar e greu să înlocuiești cifrele.

Am înțeles că nici Dan nu e 100%. Și el în cifre a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Cine îl suplinește, ar trebui să suplinească și cifrele. Și să dai gol e greu, nu e atât de ușor”, a declarat Alex Chipciu.

În primul amical din Antalya, U Cluj a pierdut meciul cu Fatih Karagmuruk, scor 1-2. „Acum pe intensitate am lucrat bine. Sprinturi, high speed running peste 20 km/h. Acum 20 de ani se lucra mai mult volum, alergai de înnebunai. Atunci aveai două perioade de cantonament. Atunci era crunt, acum cantonamentele sunt mai ușoare din punct de vedere psihic. Și fizic se lucrează mai aproape de realitatea jocului, sprinturi și viteză mai mare și volum mai puțin. Înainte erau alte metode, acum sunt antrenori mai tineri și se lucrează diferit. Dacă nu veneai în cantonament era nasol să alergi în zăpada aia până în gât.

Acum sunt privilegiat că am prins și vremurile astea. Dacă rămâneam doar cu vremurile alea, ideea mea despre fotbal era mai întunecată. Pentru tineri era un plus să stai puțin în cantonament și să lucrezi în realitatea jocului și să nu mai faci alergări interminabile. Mă bucur că e așa”, a adăugat Chipciu.

Alex Chipciu a vorbit și despre unul dintre transferurile sonore din perioada de mercato, Andrei Coubiș la U Cluj. „În vremurile astea, un jucător chiar dacă e tânăr se integrează imediat. Eu sunt bătrân dar nu mai am mentalitatea jucătorilor de acum 20 de ani, să tratez un tânăr diferit. La mine la FC Brașov nu a fost cazul. E un jucător interesant, sper să facă treabă la noi și să avem rezultate cu el. A fost la AC Milan, căpitan la Primavera, când vii în România, ar trebui să fii la alt nivel”, a spus fundașul stânga.

Alex Chipciu e cu gândul la barajul Turcia – România

U Clul este cazat în hotel în Antalia cu „Vorbim între noi, am băut la ceaiuri de ne-am plictisit unul de altul. Drăguș a venit mai târziu. Dar Max ne-a zis că Turcia e puternică, cu jucători foarte buni și cred că e cea mai bună generație a lor din ultimii ani. Și pe stadionul de la Beșiktaș atmosfera va fi infernală. E o acustică incredibilă.

Noi suntem conștienți că sunt într-un moment bun, au jucători la Fener, Galata, dar au și 2-3 jucători care sunt peste nivelul din trecut, care joacă la Real, Inter, Juventus. Sunt o echipă periculoasă. Avem șanse să facem ceva. Am arătat-o în meciul cu Austria, iar Turcia cred că e de nivelul Austriei ca valoare. Și am demonstrat asta și în prima repriză cu Bosnia”, a mai spus Chipciu.