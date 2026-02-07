Alex Chipciu, declarație de război pentru Andrei Cordea după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Dacă ești tare, nu mai sări în piscină”

ADVERTISEMENT

Andrei Cordea și l-a făcut dușman pe Alex Chipciu. Golgheterul lui CFR Cluj a primit amenințări de la căpitanul „șepcilor roșii”, după ce vicecampioana României a câștigat cu 3-2 derby-ul.

Alex Chipciu i-a aruncat mănușa lui Andrei Cordea după CFR Cluj – U Cluj 3-2

CFR Cluj – U Cluj a fost un derby de-a dreptul nebun. Gazdele s-au impus cu 3-2, după ce au profitat de . Meciul s-a terminat cu un scandal uriaș. Alex Chipciu a sărit în apărarea antrenorului său și l-a amenințat pe mijlocașul dreapta al CFR-ului.

„Sincer îmi place cum am pierdut. Aș vrea să pierd astfel de războaietot meciul. Am făcut 2-3 greșeli foarte mari și au profitat de ele. Îmi plac războaiele astea și îmi place să fiu în echipa asta.

În prima repriză eram foarte nervos, dar acum, după meci, nu pot avea decât mândrie față de colegii mei. Ok, au greșit la goluri, dar sunt mândru de cum am arătat. Dacă vom arăta așa, vom fi în play-off. Nu avem cum să nu fim în play-off.

(n.r. – Cine te-a lovit rău?) Cordea m-a lovit în timpul meciului, dar mai mult de galben nu era. Se tot lovea de mine… Avea La Familia o melodie Nu mai erați băieți? Îmi place, dacă ești bărbat, nu vreau să fiu sexist, să zic că femeile nu sunt puternice, dar dacă ești așa tare, nu mai sări în piscină”, a declarat Alexandru Chipciu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.

CFR Cluj a urcat pe loc de play-off

Ca urmare a victoriei din derby-ului de la poalele Feleacului, CFR Cluj a urcat pe locul 6, cu 41 de puncte. Universitatea Cluj este pe poziția a 5-a, cu 42 de puncte. Și în tur cele două formații au fost protagonistele unui meci nebun, încheiat însă la egalitate, scor 2-2.

„E stadionul vișiniu (n.r. – în Gruia), dar în suflet e alb-negru. Clujul ăsta respiră daor U Cluj, pentru toată istoria avută. Ce să zic, îmi doresc să se califice și U Cluj și CFR în play-off, să mai avem astfel de meciuri.

Sunt mândru de echipa mea, de colegi, de suporteri, de cum ne-au primit la meci și felicitări și lor pentru victorie”, a adăugat căpitanul lui U Cluj.