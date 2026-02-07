Sport

Alex Chipciu, declarație de război pentru Andrei Cordea după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Dacă ești tare, nu mai sări în piscină”

Alex Chipciu s-a dezlănțuit la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj 3-2. Căpitanul „șepcilor roșii” nu e supărat din cauza înfrângerii, dar i-a lansat o serie de amenințări lui Andrei Cordea
Cristian Măciucă
07.02.2026 | 22:30
Alex Chipciu declaratie de razboi pentru Andrei Cordea dupa CFR Cluj U Cluj 32 Daca esti tare nu mai sari in piscina
Alex Chipciu, declarație de război pentru Andrei Cordea după CFR Cluj - U Cluj 3-2: „Dacă ești tare, nu mai sări în piscină".
Andrei Cordea și l-a făcut dușman pe Alex Chipciu. Golgheterul lui CFR Cluj a primit amenințări de la căpitanul „șepcilor roșii”, după ce vicecampioana României a câștigat cu 3-2 derby-ul.

Alex Chipciu i-a aruncat mănușa lui Andrei Cordea după CFR Cluj – U Cluj 3-2

CFR Cluj – U Cluj a fost un derby de-a dreptul nebun. Gazdele s-au impus cu 3-2, după ce au profitat de trei erori uriașe ale „șepcilor roșii”. Meciul s-a terminat cu un scandal uriaș. Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea. Alex Chipciu a sărit în apărarea antrenorului său și l-a amenințat pe mijlocașul dreapta al CFR-ului.

„Sincer îmi place cum am pierdut. Aș vrea să pierd astfel de războaietot meciul. Am făcut 2-3 greșeli foarte mari și au profitat de ele. Îmi plac războaiele astea și îmi place să fiu în echipa asta.

În prima repriză eram foarte nervos, dar acum, după meci, nu pot avea decât mândrie față de colegii mei. Ok, au greșit la goluri, dar sunt mândru de cum am arătat. Dacă vom arăta așa, vom fi în play-off. Nu avem cum să nu fim în play-off. 

(n.r. – Cine te-a lovit rău?) Cordea m-a lovit în timpul meciului, dar mai mult de galben nu era. Se tot lovea de mine… Avea La Familia o melodie Nu mai erați băieți? Îmi place, dacă ești bărbat, nu vreau să fiu sexist, să zic că femeile nu sunt puternice, dar dacă ești așa tare, nu mai sări în piscină”, a declarat Alexandru Chipciu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.

CFR Cluj a urcat pe loc de play-off

Ca urmare a victoriei din derby-ului de la poalele Feleacului, CFR Cluj a urcat pe locul 6, cu 41 de puncte. Universitatea Cluj este pe poziția a 5-a, cu 42 de puncte. Și în tur cele două formații au fost protagonistele unui meci nebun, încheiat însă la egalitate, scor 2-2.

„E stadionul vișiniu (n.r. – în Gruia), dar în suflet e alb-negru. Clujul ăsta respiră daor U Cluj, pentru toată istoria avută. Ce să zic, îmi doresc să se califice și U Cluj și CFR în play-off, să mai avem astfel de meciuri.

Sunt mândru de echipa mea, de colegi, de suporteri, de cum ne-au primit la meci și felicitări și lor pentru victorie”, a adăugat căpitanul lui U Cluj.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
