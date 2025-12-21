Sport

Alex Chipciu, dezvăluiri emoţionante de la meciul cu Austria: „Mi-a fost frică! Un meci de care ai parte foarte rar în carieră”

Alex Chipciu a fost desemnat „profesionistul anului” la Super Gala Fanatik 2025. Fotbalistul lui U Cluj a rememorat meciul România - Austria 1-0, în care a avut o prestație senzațională
Cristian Măciucă, Marian Popovici
21.12.2025 | 08:30
Alex Chipciu, dezvăluiri emoţionante de la meciul cu Austria: „Mi-a fost frică! Un meci de care ai parte foarte rar în carieră".
Alexandru Chipciu (36 de ani) a redevenit om de bază la echipa națională în mandatul lui Mircea Lucescu. Veteranul lui U Cluj a fost integralist în victoria cu Austria, scor 1-0, cel mai bun meci al „tricolorilor” în anul 2025.

Alex Chipciu a rememorat meciul România – Austria 1-0

Alexandru Chipciu s-a reinventat la vârsta de 36 de ani. Veteranul lui U Cluj de căpitanul echipei lui Cristiano Bergodi, acolo unde joacă pe postul de fundaș stânga, deși aproape întreaga carieră a evoluat extremă.

Prestațiile bune în flancul stâng al defensivei l-au readus la echipa națională și, la final de an, a primit premiul „profesionistul anului” la SUPER GALA FANATIK 2025. Alexandru Chipciu a făcut parte din echipa României care a bătut Austria în preliminariile CM 2026. Deși „tricolorii” au terminat doar pe locul 3 în grupă, aceștia încă au șansa să ajungă la turneul final de peste Ocean. Pe 26 martie e programată semifinala barajului de calificare, cu Turcia.

(n.r. – Ești la două meciuri de CM. Turcia și apoi Slovacia/Kosovo. Cum sună și cum vezi viitorul?) Da. Ne gândim doar la primul meci, cu Turcia, pentru că e tentant să te gândești la grupa de Mondial pentru că e foarte ușoară. Dar cu Turcia va fi un meci foarte, foarte greu. Dar într-un singur meci se poate întâmpla orice și sperăm să câștigăm. La meciul cu Austria am demonstrat însă că putem să ne batem și cu naționale puternice.

(n.r. – A fost emoționant meciul cu Austria?) Mi-a fost mai mult frică de cum o să se deruleze meciul. Era or evenire. Dacă nu merge bine, lumea abia așteaptă să zică Ai 100 de ani, ce mai cauți la echipa națională? Și teama asta mi-a dat și puțină energie pentru că am fost foarte concentrat pe meci. A fost apoi golul din minutul 90 și explozia aia de bucurie pe Arena Națională.

Se întâmplă foarte rar să dai golul victoriei în minutul 90, și cu stadionul plin, și în România, și contra unei echipe bune”, a declarat Alexandru Chipciu, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 51 de selecții și 6 goluri are Alexandru Chipciu la echipa națională a României
  • 300 de mii de euro e cota de piață a veteranului lui U Cluj, pe transfermarkt.com

Alex Chipciu, la Super Gala Fanatik 2025

Cristian Măciucă
