Alex Chipciu, discurs manifest după ce Nicolae Stanciu a fost aspru criticat că a ratat penalty în minutul 90+9: „Acolo sunt cei mai șmecheri, dar tremură toți de frică!”. Video

Nicolae Stanciu a devenit personaj principal la Genoa, însă după ratarea unui penalty crucial. Alexandru Chipciu, fostul său coleg de la FCSB, i-a luat apărarea după valul de critici primite în Italia.
Genoa a fost cât pe ce să plece de pe „San Siro” cu 3 puncte uriașe în urma meciului cu AC Milan. „Grifonii” au condus până pe final, când milanezii au restabilit egalitatea.
Nicolae Stanciu și-a asumat executarea unui penalty în ultimul minut, dar a ratat de la punctul cu var la fel cum o făcuse acum 10 ani la echipa națională. Experimentatul mijlocaș român a primit ulterior o ploaie de critici, iar Alexandru Chipciu i-a luat apărarea după cele întâmplate.
„E clar că nu mai există o limită, dar nu doar în fotbal, în general. Am primit și eu, pe rețelele de socializare, de-a lungul timpului, o grămadă de amenințări. Poate se vor reglementa aceste lucruri. Înainte nu aveai tupeu să mergi pe stradă și să ameninți pe cineva dacă rata un penalty. Să vii să-i spui că-l omori.
Pe rețele se ascund, acolo sunt cei mai șmecheri. Am vorbit cu Nicu Stanciu, nu știam că a fost amenințat. Noi, ca fotbaliști, ne-am obișnuit: Instagramul nostru e plin de amenințări, înjurături și toate cele. Când vin de la români, le mai accepți, te gândești că-s de-ai tăi. Când vin de la străini, parcă te enervează mai rău. Te obișnuiești”, a spus inițial Alexandru Chipciu.
Alexandru Chipciu, un tip dezinvolt și ferm în declarațiile date, nu s-a ferit niciodată să spună ceea ce gândește. El s-a dat pe sine însuși exemplu în situația colegului de la echipa națională, amintind de declarațiile date la începutul anului trecut despre politicianul Călin Georgescu și de amenințările primite ulterior. De asemenea, el l-a lăudat pe Stanciu pentru curajul de a executa penalty-ul din ultimul minut.
„Am atâția ani în fotbal, cu rețelele de socializare. Și eu, când am dat declarațiile politice, câte amenințări am primit… și am dormit liniștit acasă. E regretabil. Îl susțin pe Nicu. Dacă există o lecție din treaba asta, e că a luat mingea și a bătut penalty. Câți dintre oamenii ăia ar lua mingea și ar bate penalty? Eu zic că niciunul: ar tremura de frică.
Când ești persoană publică, trebuie să aștepți și treaba asta, chiar dacă nu e normală. Nu ai ce face. E imposibil să faci ceva. Am prieteni care s-au dus la poliție cu amenințări, după declarații politice, și au găsit persoana respectivă în Anglia, amenințând că prinde copiii și nu știu ce le face. I-au făcut dosar penal.
Se putea întâmpla și mai rău, însă persoana amenințată a ales să nu meargă mai departe. Cei care te amenință pe rețele, când îi confrunți, își cer scuze imediat”, a mai spus Chipciu.