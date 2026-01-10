Alex Chipciu, discurs manifest după ce Nicolae Stanciu a fost aspru criticat că a ratat penalty în minutul 90+9: „Acolo sunt cei mai șmecheri, dar tremură toți de frică!”. Video

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a devenit personaj principal la Genoa, însă după ratarea unui penalty crucial. Alexandru Chipciu, fostul său coleg de la FCSB, i-a luat apărarea după valul de critici primite în Italia.

Alexandru Chipciu îi pune la zid pe criticii lui Nicolae Stanciu

Genoa a fost cât pe ce să plece de pe „San Siro” cu 3 puncte uriașe în urma meciului cu AC Milan. „Grifonii” au condus până pe final, când milanezii au restabilit egalitatea.

Nicolae Stanciu și-a asumat executarea unui penalty în ultimul minut, dar . iar Alexandru Chipciu i-a luat apărarea după cele întâmplate.

„E clar că nu mai există o limită, dar nu doar în fotbal, în general. Am primit și eu, pe rețelele de socializare, de-a lungul timpului, o grămadă de amenințări. Poate se vor reglementa aceste lucruri. Înainte nu aveai tupeu să mergi pe stradă și să ameninți pe cineva dacă rata un penalty. Să vii să-i spui că-l omori.

Pe rețele se ascund, acolo sunt cei mai șmecheri. Am vorbit cu Nicu Stanciu, nu știam că a fost amenințat. Noi, ca fotbaliști, ne-am obișnuit: Instagramul nostru e plin de amenințări, înjurături și toate cele. Când vin de la români, le mai accepți, te gândești că-s de-ai tăi. Când vin de la străini, parcă te enervează mai rău. Te obișnuiești”, a spus inițial Alexandru Chipciu.

Alexandru Chipciu, de partea lui Nicolae Stanciu. Cum s-a dat pe sine însuși exemplu: „Câte amenințări am primit…”

Alexandru Chipciu, un tip dezinvolt și ferm în declarațiile date, nu s-a ferit niciodată să spună ceea ce gândește. El s-a dat pe sine însuși exemplu în situația colegului de la echipa națională, amintind de și de amenințările primite ulterior. De asemenea, el l-a lăudat pe Stanciu pentru curajul de a executa penalty-ul din ultimul minut.

„Am atâția ani în fotbal, cu rețelele de socializare. Și eu, când am dat declarațiile politice, câte amenințări am primit… și am dormit liniștit acasă. E regretabil. Îl susțin pe Nicu. Dacă există o lecție din treaba asta, e că a luat mingea și a bătut penalty. Câți dintre oamenii ăia ar lua mingea și ar bate penalty? Eu zic că niciunul: ar tremura de frică.

Când ești persoană publică, trebuie să aștepți și treaba asta, chiar dacă nu e normală. Nu ai ce face. E imposibil să faci ceva. Am prieteni care s-au dus la poliție cu amenințări, după declarații politice, și au găsit persoana respectivă în Anglia, amenințând că prinde copiii și nu știu ce le face. I-au făcut dosar penal.

Se putea întâmpla și mai rău, însă persoana amenințată a ales să nu meargă mai departe. Cei care te amenință pe rețele, când îi confrunți, își cer scuze imediat”, a mai spus Chipciu.

6 trofee au câștigat împreună Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu la echipa lui Gigi Becali

2016 este anul în care ambii jucători au părăsit FCSB pentru Anderlecht