Alex Chipciu, discurs fără menajamente după U Cluj – Dinamo 0-1: ”Bubuim mingile și asta mă doare mai mult decât înfrângerea. Nu e ce trebuie”

Cunoscut ca fiind un tip cu un un discurs bine articulat, Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte nici după eșecul din partida U Cluj – Dinamo 0-1 și consideră că ardelenii au făcut cel mai prost joc din acest sezon.

Discurs acid al lui Alex Chipciu după U Cluj – Dinamo 0-1

Imediat după încheierea , căpitanul ”șepcilor roșii” s-a arătat nemulțumit de stilul de joc al echipei sale și a vorbit chiar și despre lipsa de personalitate a colegilor săi.

”Mă deranjează mai mult stilul de joc decât rezultatul. Nu e stilul nostru. Am crezut la un moment dat că putem mai mult, dar n-am avut ocazii. Fotbalul ne-a răsplătit anul trecut când nu ne mulțumeam cu puțin, dar acum primim goluri în ultimele minute. Îmi pare rău. Să bubui mingea și să jucăm urât mă doare mai mult decât înfrângerea.

Am arătat joc bun în meciuri cu Craiova, Petrolul, Sibiu, dar nu e stilul care ne-a definit anul trecut. E greu, s-au schimbat mulți jucători, n-am avut niciodată aceeași linie de fund 90 de minute. Lipsa de personalitate mă dezarmează. Asta e concluzia după acest meci.

Europa a fost peste nivelul nostru. Chiar dacă lumea credea că jucăm cu armeni, am întâlnit portughezi, brazilieni. Jucătorii lor sunt mai bine plătiți decât cei de la Universitatea Cluj. Ăsta a fost nivelul european, clar peste al nostru”, a declarat Chipciu, la .

Explicațiile pentru un start de sezon modest

Veteranul Universității Cluj a încercat să găsească o scuză prin faptul că au fost mari probleme cu fundașii centrali în acest start de sezon, însă a recunoscut că jocul echipei este în mare suferință.

”În campionat, cred că suntem de primele șase locuri, dar cu atâtea schimbări e greu. Până prinzi primul 11, durează. Nici azi n-am avut agresivitate, a fost alt spirit, . Azi a fost unul dintre cele mai slabe meciuri din acest an.

Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua, trebuie să accepți că lucrurile nu arată bine. Nu e nimic pierdut, dar nu găsim cheia pentru un fotbal mai bun. N-am avut timp, am jucat din trei în trei zile, plus ghinion teribil cu fundașii centrali.

Linia de fund era baza noastră, foarte puternică. Dacă baza nu e solidă, nici cei din față nu pot fi. Asta e fotbalul. Chiar dacă n-a fost un meci grozav, sentimentul meu e că n-a fost ce trebuie. Asta doare mai mult decât înfrângerea de azi”, a spus Alex Chipciu.