Sport

Alex Chipciu, dur după U Cluj – Petrolul 2-3: „Suntem superficiali, moi!”

Alex Chipciu, discurs dur la finalul meciului U Cluj - Petrolul 2-3! Ce îl deranjează cel mai mult după această înfrângere: „Luăm goluri foarte ușoare, suntem moi”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2026 | 23:41
Alex Chipciu dur dupa U Cluj Petrolul 23 Suntem superficiali moi
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Alex Chipciu, dur după U Cluj - Petrolul 2-3: „Suntem superficiali, moi!”. Foto: Sport Pictures
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Alex Chipciu (37 de ani) a avut un discurs destul de dur la finalul meciului U Cluj – Petrolul 2-3, disputat vineri seară pe „Cluj Arena” în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga. Căpitanul „șepcilor roșii” a simțit nevoia să își „scuture” puțin coechipierii după această înfrângere, în viziunea lui, nemeritată.

Alex Chipciu, discurs dur după U Cluj – Petrolul 2-3

Experimentatul fundaș stânga a subliniat astfel în mod special faptul că echipa lui continuă în acest start de sezon să primească mult prea ușor goluri, în timp ce în plan ofensiv se creează destule șanse de a marca, dar fără a fi materializate multe dintre ele. Astfel, Chipciu a pus aceste fenomene într-o măsură destul de mare pe seama lipsei de concentrare.

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„Au dat goluri din semi-ocazii. Bravo lor, felicitări! Înfrângerea face parte din fotbal, trebuie să o accepți și să mergi mai departe. Doar că și jocul trecut, cu Dinamo, trebuia noi să câștigăm. Doar că nu am avut o stare bună, la fel ca în meciul trecut. Luăm goluri foarte ușoare, adversarul nu își creează mari ocazii, dar marchează.

E greu mereu să încerci să revii. Cred că anul trecut aveam o intensitatea mai mare pe faza de apărare, ne apăram toți. Acum suntem superficiali, fiecare se gândește la altceva. Suntem moi. Îmbucurător e că ne creăm ocazii, dar trebuie să ne concentrăm mai mult în fața porții”, a declarat Alex Chipciu la flash-interviu după U Cluj – Petrolul 2-3.

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Dubla lui Jovo Lukic, în zadar pe Cluj Arena

Atacantul bosniac în vârstă de 27 de ani a marcat ambele goluri ale „șepcilor roșii” în această partidă, iar prima reușită, cea din minutul 11, a fost una cu adevărat de excepție. După o ieșire destul de neinspirată din poartă a lui Zima, mingea respinsă de el a ajuns undeva în tușa stângă pe atacul clujenilor, de unde Lukic a trimis-o fără să stea pe gânduri cu „boltă”, dar și cu un efect apăsat, fără șanse de intervenție pentru goalkeeper-ul „lupilor galbeni”.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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