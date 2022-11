Alex Chipciu, eliminare intenționată în Universitatea Craiova – U Cluj 1-0. Riscă să fie pedepsit: “Perioada de suspendare se poate extinde”

și a obținut toate cele trei puncte în partida cu U Cluj. În minutele de prelungiri, Chipciu a văzut al doilea cartonaș galben și va fi suspendat pentru meciul din Cupa României Betano.

Alexandru Chipciu, galben intenționat în Universitatea Craiova – U Cluj

Alexandru Chipciu, , a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 90+5 după ce a întârziat executarea unei lovituri libere.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al celor de la FCSB nu a respectat distanța regulamentară la o lovitură liberă pentru Universitatea Craiova și astfel va fi suspendat pentru meciul din Cupa României Betano.

Formația pregătită de Eugen Neagoe se deplasează în Teleorman, pentru meciul cu CSM Alexandria, în prima etapă din Cupa României Betano.

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu ar putea lipsi mai multe etape. Anunțul fostului arbitru Marius Avram

Alexandru Chipciu văzuse primul cartonaș galben în minutul 76, iar după aproape 20 de minute fostul jucător al lui Anderlecht avea să fie eliminat.

Cel mai probabil, Chipciu a vrut să fie eliminat în mod intenționat și să rateze meciul CSM Alexandria, în condițiile în care, elevii lui Eugen Neagoe erau conduși de Universitatea Craiova și aveau nevoie de gol.

ADVERTISEMENT

Marius Avram, fostul arbitru din SuperLiga, a dezvăluit că suspendarea lui Chipciu se poate prelungi. „Ceea ce nu știe Chipciu este că arbitrul poate trece în raportul de arbitraj dacă i s-a părut că a luat galben intenționat. Perioada de suspendare se poate extinde pe mai multe etape în acest caz”, a declarat Marius Avram la TV .

Eugen Neagoe îl bagă în ședintă pe Chipciu după atitudinea de la al doilea galben: „O să vorbesc cu el”

Eugen Neagoe a comentat faza din prelungiri, când Alexandru Chipciu a văzut al doilea cartonaș galben. Tehnicianul „șepcilor roșii” nu a înțeles atitudineaa fotbalistului.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost niciun plan la Chipciu, chiar nu știu de ce a luat galben. O să vorbesc cu el. Dar așa ar putea părea, că a fost intenționat”, a declarat Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul clujenilor a comentat jocul prestat de elevii săi și este de părere că echipa nu a reușit să joace ce și-a propus la antrenamente. „Am făcut o greșeală în minutul 60, sunt puțin dezamăgit că am luat gol atunci, era o fază simplă, știam unde apare Crețu în momentul când ei ajung în zonele laterale și centrează.

Nu a fost ce ne-am dorit în prima repriză, chiar dacă am avut o ocazie mare, dar puțin, față de ce puteam și la ce mă așteptam. Repriza a doua, culmea, am început mai bine, am pasat mai mult, dar am primit acel gol. După, am făcut niște schimbări, pentru a echilibra jocul, dar n-am reușit în această seară.

Le-am cerut să jucăm foarte avansat, să facem pressing, dar nu am reușit ce ne-am propus. Nu le-am cerut să se retragă, am fost forțați de adversari să facem lucrul acesta”, a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei cu Universitatea Craiova