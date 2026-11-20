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Alexandru Chipciu a venit la flash-interviu după în etapa a 16-a din SuperLiga. „Veteranul” clujenilor a dezvăluit incidentul care s-a petrecut înainte de intrarea la vestiare. Chipciu a fost scuipat și înjurat de o persoană pe care o bănuiește că lucrează pentru clubul de la malul Mării Negre.

Alex Chipciu, incident șocant la finalul meciului Farul – U Cluj: „Dacă îl prindeam, îl omoram!”

Totodată, Alex Chipciu a vorbit despre scandările rasiste ale fanilor constănțeni. pentru rasism la adresa lui Macalou. „M-a scuipat un hominid din tribune și m-a înjurat de morți și de familie. M-am enervat și eu puțin și asta a fost. Ne-am mai certat puțin pe aici. Nu știu dacă domnul lucrează la Farul, dar mi-a zis că e normal să ne înjure de copii, de familie, mi-a zis că asta e meseria lui, să înjure.

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Dacă îl prindeam, cred că îl omoram. Au fost ceva strigăte rasiste, Macalou mi-a zis că galeria, apoi arbitrul a oprit meciul. Nu suntem de acord cu așa ceva. Am marcat și s-au inflamat spiritele și mai rău”, a declarat Alex Chipciu.

Analiza meciului cu Farul lui Sabău

Dincolo de incidentele de la marginea terenului, Alexandru Chipciu a vorbit și despre desfășurarea partidei de la Ovidiu, unde ardelenii s-au impus cu 3-2 în fața echipei pregătite acum de Ioan Ovidiu Sabău, bifând primul eșec stagional al constănțenilor pe teren propriu.

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„Parcă și vântul era împotriva noastră. A venit Sabău la Farul, Farul are stilul de a juca fotbal, e prima lor înfrângere acasă, nu știu dacă meritam să câștigăm. Dacă ne raportăm unde eram anul trecut, avem 9 puncte în plus față de anul trecut, dar nu mai contează. Când e play-off, play-out, oricine ajunge acolo are șanse. Craiova e la un nivel superior, Dinamo la fel, FCSB dacă ajunge acolo, ne propunem să ne luptăm la Europa. Dacă ne raportăm la anul trecut, cred ca prima treaptă e să te califici în play-off, par clișee, dar așa e. Sperăm să ajungem acolo și să prindem cea mai bună formă în play-off”, a mai spus jucătorul clujenilor.

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Reacție despre mutările de la FCSB și seria lui Laurențiu Reghecampf

În final, mijlocașul a comentat și noutățile din tabăra fostei sale echipe, FCSB, unde au ajuns Lukasz Szukala și Raul Rusescu, după plecarea lui Mihai Stoica, remarcând și parcursul bun al formației sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. „Aș spune că mă bucur pentru venirile lui Szukala și Rusescu. Cu un ochi plâng că a plecat MM, dar mă bucur că vin foști colegi acolo. FCSB e o echipă puternică, puteau să facă 1-0, ar fi fost cei mai buni dacă ne băteau. Mister Reghe are 4 victorii la rând…”, a conchis Alexandru Chipciu.