Sport

Alex Chipciu, ”înțepături” pentru rivali după CFR – U Cluj 1-3: ”S-a întors împotriva lor”

Cunoscut pentru declarațiile sale spumoase, Alex Chipciu (37 de ani) a fost mai reținut după CFR - U Cluj 1-3. Însă, veteranul nu a ratat ocazia de a se lua de rivalii din Gruia.
Traian Terzian
08.10.2026 | 23:17
Alex Chipciu intepaturi pentru rivali dupa CFR U Cluj 13 Sa intors impotriva lor
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Alex Chipciu (37 de ani) i-a taxat pe rivali după CFR - U Cluj 1-3. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
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Trupa lui Cristiano Bergodi a avut o revenire fantastică în derby-ul CFR – U Cluj 1-3 și și-a asigurat victoria în repriza secundă. Alex Chipciu a vorbit despre faptul că echipa sa începe mai mereu foarte prost jocurile din Gruia.

Reacția lui Alex Chipciu după CFR – U Cluj 1-3

Imediat după încheierea partidei restante din etapa a 4-a a SuperLigii, căpitanul lui U Cluj a acuzat starea gazonului, însă este de părere că tocmai această problemă i-a încurcat pe cei de la CFR în repriza secundă.

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”Un meci greu, intens, am și greșit la primul gol, am apreciat greșit, mi-a intrat și nocturna în ochi. Terenul era uscat, iarba mare, era greu să construiești, dar am încercat, iar apoi s-a întors împotriva lor treaba asta. Cred că, per total, este o victorie meritată.

Fiecare meci pe care-l jucăm aici nu-l începem cu starea potrivită pentru un astfel de meci, noi mereu intrăm mai greu. Trebuie să fim corecți și să spunem că CFR e într-un moment mai greu acum și s-a schimbat balanța pentru noi la nivel de lot. Și acum au lot bun, în față au jucători de primele echipe”, a declarat Chipciu.

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Banca a făcut diferența în derby-ul Clujului

U Cluj a reușit să întoarcă soarta partidei în repriza secundă, după ce Cristiano Bergodi a făcut trei schimbări la pauză, iar veteranul ”șepcilor roșii” s-a arătat încântat de lotul valoros pe care îl are la dispoziție tehnicianul italian.

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”Important pentru noi este că am câștigat și revenim sus. Am terminat pe un fond de joc bun. Avem meciuri foarte grele, cu Rapid, care e surpriza plăcută a campionatului, n-a pierdut anul ăsta (n.r. – are o înfrângere, pe teren propriu cu Dinamo), sperăm să fim noi cei care sparg gheața.

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CFR rămâne un club puternic. Ne bucurăm că am câștigat, am marcat goluri aici. Toate meciurile cu CFR au fost cu goluri multe. Când intră de pe bancă un jucător de naționala Bosniei (n.r. – Jovo Lukic) , e clar că aduce un plus. Drammeh, și el la fel, un jucător foarte bun. Aș spune că și în prima repriză i-am măcinat pe cei de la CFR, că făceau efort, să se apere, erau toți în apărare”, a spus Alex Chipciu.

Macalou, exuberant după primul gol al sezonului

Aflat la primul său gol în acest sezon, Issouf Macalou a ținut să le mulțumească coechipierilor care l-au susținut și încurajat când lucrurile nu au mers prea bine pentru el, dar și antrenorului Cristiano Bergodi pentru că i-a dat sfaturile protrivite.

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”Suntem foarte fericiți pentru această victorie, a fost un meci frumos pentru suporteri. Știu că am coechipieri care îmi oferă multă încredere, la fel și staff-ul, chiar dacă uneori nu am marcat. A fost un meci important pentru suporteri și mă bucur că a ieșit așa. Antrenorul mi-a spus deseori să atac poarta și asta m-a ajutat să marchez astăzi.

Un astfel de meci e foarte dificil pentru că e un derby. Când ne-am găsit ritmul a fost altceva pentru că am reușit să ne ridicăm la nivelul nostru și să câștigăm partida. Sunt fericit pentru că am reușit ce ne-am propus”, a afirmat Macalou.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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