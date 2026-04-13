Alex Chipciu își ține colegii cu picioarele pe pământ după U Cluj – U Craiova 4-0: „Nu mă gândesc nici măcar la toarta trofeului”

Universitatea Cluj a învins-o categoric pe Universitatea Craiova în meciul din etapa a 4-a din play-off, iar acest lucru i-a propulsat pe ardeleni pe prima poziție în clasament. Totuși, oltenii continuă să fie la mâna lor pentru câștigarea trofeului, deoarece au câștig de cauză la egalitate de puncte. Alex Chipciu este conștient că mai sunt încă șase etape de jucat și orice se poate întâmpla, așa că încearcă să-și mențină colegii umili.

Alex Chipciu nu se gândește încă la titlu! Care este obiectivul lui U Cluj

La interviul de la finalul victoriei categorice cu 4-0 împotriva Universității Craiova, echipă ce este considerată principala contracandidată la titlu a „șepcilor roșii”, Alex Chipciu a încercat să fie cât mai modest și să aibă declarații echilibrate. Internaționalul român a explicat cum cartonașul roșu a făcut ca scorul să capete asemenea proporții și a dezvăluit că încă nu este momentul să se vorbească despre titlu, însă este conștient că U Cluj este deja cu un picior în cupele europene.

și va fi extrem de greu să mai piardă unul dintre primele două locuri, care le va garanta prezența în al doilea an consecutiv în cupele europene, iar acest lucru ar însemna îndeplinirea obiectivului: „Importante au fost și meciurile dinaintea play-off-ului, când aveam presiune să prindem primele șase. Poate cea mai importantă din acest play-off (n.r. – partida cu Craiova), prin prisma locurilor din clasament. Nu poți să faci o analiză corectă într-un meci în care ei au jucat în zece oameni. Punctele au fost foarte importante și nimic mai mult. Când joci 10 contra 11 este greu să mai faci ceva, mai ales că noi și conduceam în acel moment.

Scorul putea fi mai mare, puteau să înscrie și ei, dar important este că am rămas echilibrați. Am jucat cu mintea limpede meciul ăsta. 11 la 11 părea un meci echilibrat. Cel mai important lucru este că suntem într-o poziție din care putem prinde foarte ușor o nouă participare în cupele europene. Eu nu mă gândesc nici măcar la toarta trofeului. Poți pierde oricând și nu cred că noi sau Craiova vom câștiga toate meciurile de acum înainte. Chiar și cu acest scenariu ipotetic, dacă am câștiga tot și noi, dar și ei, la final dacă ne-ar bate în meciul direct, am pierde la egalitate de puncte.

La FC Argeș a fost un meci greu, de neprivit, dar este o echipă arțăgoasă. Nu simțim o presiune că trebuie să câștigăm campionatul sau Cupa României, poate ăsta este și secretul nostru. La Craiova este o presiune mai mare pentru că s-au băgat o grămadă de bani. Bugetul nostru este de trei ori mai mic decât cel de la FCSB, CFR sau Craiova”, a declarat Alex Chipciu, la

U Cluj, 4 din 4 în play-off. Ce urmează pentru ardeleni

Ardelenii au trecut de CFR Cluj, Rapid, FC Argeș și Universitatea Craiova, iar ultima partidă din acest tur de play-off va fi împotriva lui Dinamo București, echipă care performează sub așteptări până acum.

La fel ca în sezonul precedent, „câinii roșii” au jucat foarte bine până au obținut calificarea în play-off, însă din momentul începerii acestuia rezultatele au întârziat să mai apară. Elevii lui Kopic au pus doar două puncte în clasament în acest play-off, iar jocul lor nu arată extraordinar. În teorie, U Cluj va avea prima șansă împotriva lui Dinamo, iar dacă și-o va concretiza va face un pas uriaș pentru titlu, mai ales că oltenii întâlnesc Rapid, care ocupă locul al treilea și este o echipă foarte greu de învins.