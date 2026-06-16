Alex Chipciu, la un pas de revenirea la FCSB! De ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Mi-a fost teamă”

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Alex Chipciu (37 de ani) este unul dintre veteranii SuperLigii României și a făcut performanțe foarte bune alături de Universitatea Cluj. După ce sezonul trecut s-a calificat cu echipa în preliminariile Conference League, în stagiunea recent încheiată s-a luptat pentru event, însă a pierdut ambele trofee în fața Universității Craiova. Prestațiile sale i-au adus convocarea la națională și aproape o revenire la FCSB, însă „dinozaurul” ardelenilor a refuzat transferul la București.

De ce a refuzat-o Alex Chipciu pe FCSB

Alex Chipciu și-a făcut un nume în fotbal în tricoul lui FCSB, pe vremea când echipa lui Gigi Becali făcea performanțe în cupele europene, cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. Actualul fotbalist al lui U Cluj a fost unul dintre protagoniștii perioadei în care roș-albaștrii învingeau Ajax, Chelsea și se calificau în grupele Ligii Campionilor, performanță care nu a mai fost reprodusă de atunci.

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Reprofilat pe postul de fundaș stânga, acolo unde Gigi Becali își dorea o alternativă serioasă pentru Risto Radunovici. Gândindu-se la fiicele sale, fotbalistul ardelenilor a decis să nu se mai mute din Cluj, mai ales că se află la finalul carierei: „Mă atașasem foarte mult de Universitatea Cluj și fetele erau cu școala la Cluj. Viața de Cluj deja începea să ne acapareze ca familie și am avut teama asta de a veni iar la București, de a schimba iar mediul, școala lor. Am fost în Belgia, la Bruxelles, au făcut grădiniță, creșă, au început și la Praga…

Apoi am venit la București, au început acolo școala, le-am dus la Cluj și mi se părea cumva greu să o mai luăm iar de la capăt. Aveam și o vârstă, nu mai aveam 20 de ani când îți luai rucsacul în spate și ai plecat, cum am plecat în Belgia. Mi-a fost teamă de schimbările astea. Clar, e echipa unde am trăit clipe senzaționale și o am în suflet, cum am și Universitatea Cluj. Cred că-s acolo amândouă, ca intensitate”, a spus Alex Chipciu, conform

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Alex Chipciu, tentat să lucreze din nou cu MM Stoica

Alex Chipciu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA imediat după ce FCSB a câștigat al doilea titlu consecutiv în SuperLiga României și mai ales prin prisma faptului că ar fi putut lucra din nou cu MM Stoica:

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„În urmă cu doi ani am fost foarte aproape să merg. Toată lumea ştie trecutul meu, de mic am fost roş-albastru, cu Steaua, FCSB cum s-au împărţit. Anul trecut nu se putea face transferul. Clar domnul Becali spunea că nu va da bani. Şi dincolo era clar că nu puteau să mă lase aşa. Nu ştiu dacă s-a ajuns la sume. Pentru mine era motivant. Lucram din nou cu Meme Stoica, îl respect mult şi cu el mai ţineam legătura. Dar am spus-o şi la momentul ăla. Nici nu am căzut în cealaltă parte, că nu mai voiam să rămân la U Cluj. Iubesc oamenii de la echipă, mă simt fabulos aici, suporteri, tot ce se întâmplă în jurul echipei. Vorbeam de tinereţe şi de fotbal”, a declarat Alex Chipciu pentru FANATIK.