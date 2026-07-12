Alex Chipciu, mesaj dur după încă un trofeu pierdut în fața Craiovei: „Înnebunesc când văd asta”. Cum a reacționat Bergodi

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Alex Chipciu (37 de ani) a apreciat că el și coechipierii lui de la U Cluj nu ar avea de ce să fie dezamăgiți după ce au pierdut și Supercupa României în fața celor de la Universitatea Craiova, tot după executarea loviturilor de departajare, așa cum s-a întâmplat și la finala Cupei României din sezonul trecut.

Ce l-a deranjat pe Alex Chipciu în meciul U Craiova – U Cluj din Supercupa României

În schimb, experimentatul fotbalist a transmis la finalul partidei din Bănie și că este destul de frustrat de faptul că a observat anumite momente de teamă în rândul echipei sale în acest meci, în special în prima repriză. „Ar trebui să fim mulțumiți și că am ajuns aici. Înseamnă că am făcut ceva bine în campionat. Câte finale de Cupă și Supercupă am pierdut… peste tot. Trebuie să prețuiești fiecare moment. Am fost din nou acolo în seara asta. A fost a treia finală pierdută la penalty-uri cu Craiova. A fost și cea pentru Conference League. Am avut o finală de Cupă și cu Sepsi. Ar fi fost prea mult, dar focusul nostru este pe meciul de joi.

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În Supercupă, sentimentele sunt puțin diferite față de momentul în care pierzi o finală de Cupă. Nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Sunt mai degrabă dezamăgit și înnebunesc atunci când văd momente de teamă, cum am jucat în prima repriză. Dar în repriza a doua, când am avut ocazii, nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Am bătut ieri, la antrenament, 100 de penalty-uri. E un profesor din Norvegia care vorbește despre asta și spune că o echipă care tot pierde tinde să prelungească această serie. Chiar râdeam cu colegii care trăgeau la vinclu. Le spuneam că, în meci, poarta e mai mică, iar portarul e mai mare. Ar fi o performanță să o scoatem pe Dinamo Kiev. Am simțit că puteam și am ratat cea mai mare ocazie a meciului. Ne-au dominat, asta e clar”, a declarat Alex Chipciu după

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Cristiano Bergodi, reacție fair-play după meciul de la Craiova

Antrenorul italian în vârstă de 61 de ani al „șepcilor roșii” s-a declarat în principiu mulțumit de jocul prestat de echipa sa pe „Ion Oblemenco” și a apreciat că prin prisma faptului că au executat mai bine la loviturile de departajare: „A fost un meci frumos pentru această perioadă prin care trecem. Am jucat un meci bun, ambele echipe au jucat bine. Ei mai bine în prima repriză, noi în a doua. Ăsta a fost meciul. La lovituri de departajare trebuie să ai sânge rece, iar ei au șutat mai bine. Per total, sunt mulțumit de ce am văzut. Am făcut un meci bun împotriva campioanei.

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Sunt foarte mulțumit de cum au jucat elevii mei. Îmi pare rău de cum s-a pierdut, dar sunt satisfăcut de ce am jucat în cele 90 de minute. Sunt mulțumit. E un punct de pornire. Am jucat contra campioanei și asta ne dă încredere pentru meciul de joi. Ar fi o minune dacă scoatem Dinamo Kiev. Ne vom juca șansa. Plecăm de la 0-0 și ne-am dat singuri o șansă pentru retur.

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Craiova are jucători buni. Îi cunosc pe toți. Am jucat împotriva lor anul trecut. Echipa e foarte bună. Dar vom vedea ce va fi. A fost primul meci. Ei au meritat să câștige pentru că au șutat mai bine la loviturile de departajare. Așa fost și la Sibiu (n.r la finala Cupei României)”.