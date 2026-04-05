Alex Chipciu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu după victoria cu Rapid: „M-au stresat veștile!”

Universitatea Cluj a câștigat cu Rapid din Giulești, iar Alexandru Chipciu a oferit un moment emoționant la final, vorbind despre Mircea Lucescu. Ce mesaj i-a transmis antrenorului.
Alex Bodnariu
06.04.2026 | 00:11
Alex Chipciu mesaj emotionant pentru Mircea Lucescu dupa victoria cu Rapid Mau stresat vestile
Alex Chipciu s-a gândit doar la Mircea Lucescu în ziua meciului cu Rapid. Foto: SportPictures
Universitatea Cluj își continuă seria fabuloasă de rezultate. Echipa lui Cristiano Bergodi a făcut un nou pas important spre primul titlu din istoria clubului. Ardelenii s-au impus cu 2-1 în Giulești, în fața Rapidului. Alexandru Chipciu, veteranul din apărarea „șepcilor roșii”, și-a felicitat colegii pentru munca depusă. Acesta a vorbit și despre situația lui Mircea Lucescu.

U Cluj, pe primul loc în Superligă după 2-1 cu Rapid. Alex Chipciu știe care este cheia succesului

Ardelenii îndrăznesc să viseze la un titlu care părea nesperat la începutul sezonului. Universitatea Cluj i-a aplicat o corecție Rapidului. Giuleștenii au condus cu 1-0, însă în partea secundă au scăzut clar nivelul și au fost pedepsiți. Mendy a semnat o dublă care a adus victoria „șepcilor roșii”.

La finalul partidei, Alexandru Chipciu, veteranul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre șansele la titlu. Acesta a revenit după o accidentare și a recunoscut că a jucat cu precauție. Fotbalistul „studenților” consideră că staff-ul a găsit cheia succesului și spune că pregătirea este una impecabilă.

„Simțeam că aveam controlul meciului. Ne-am debusolat puțin după ce am luat gol. Cred că am meritat victoria. Una peste alta, cred că am meritat victoria. Fanii Rapidului ne-au aplaudat după meci. Am fost mai buni. Avem preparatori fizici buni. Lucrăm bine la antrenament. Putem să construim, ajungem rapid la poarta lor. Antrenorul face designul antrenamentelor. A fost bine. Am jucat puțin cu frâna de mână trasă. Dacă mă accidentam, însemna moarte pentru mine. Aș spune că dușmanul nostru e meciul următor. E foarte apropiată situația din play-off. Orice meci schimbă configurația campionatului. Este o presiune, vrei să câștigi fiecare meci. Noi ne gândim în primul rând la Europa. Ar fi o mare performanță să intrăm din nou. Echipele din play-off au bugete mult mai mari. Asta e fotbalul. Guardiola a spus că fotbalul e bizar. Chiar e. Noi ne gândeam la începutul campionatului că o să jucăm în play-out. Acum ne gândim la meciul cu Craiova”, a declarat Alex Chipciu la flash-interviu.

Alex Chipciu s-a gândit doar la Mircea Lucescu în ziua meciului cu Rapid

De asemenea, Alexandru Chipciu a vorbit și despre Mircea Lucescu. Jucătorul celor de la Universitatea Cluj l-a avut selecționer la echipa națională a României și i-a urat multă sănătate antrenorului, care în aceste momente trece prin clipe cumplite, fiind internat la terapie intensivă din cauza unor grave probleme de ordin cardiac.

„Știrile cu nea Mircea m-au stresat. Sper din toată inima să se facă bine. Am o relație foarte bună cu dânsul. Am mai vorbit și după meciul cu Turcia. M-am apropiat sufletește de dumnealui. Jucătorii de la națională suntem… A fost cu noi la baraj și acum trece prin momente grele. Sper să se facă bine. Lasă moștenire jucătorii cu care a interacționat. Eu nu mă așteptam să îl mai prind ca antrenor. Am câștigat zi de zi ceva din interacțiunea cu dumnealui”, a mai spus Chipciu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
