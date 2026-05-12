Alex Chipciu, mesaj războinic înainte de finala Cupei României: „Nu ne vom vinde ușor pielea”

Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc în finala Cupei României Betano. Duelul va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Cele două formații se află în luptă directă pentru două trofee, în contextul în care ocupă primele poziții în SuperLiga. Ce a declarat Alex Chipciu înaintea duelului decisiv.

Alex Chipciu, mesaj războinic înainte de finala Cupei României

În conferința premergătoare meciului din o, Alexandru Chipciu a transmis că echipa sa arată mult mai bine față din urmă cu trei ani, când Sepsi reușea să se impună. Căpitanul ardelenilor e de părere că cele , drept dovadă faptul că se luptă pentru ambele trofee puse în joc în acest sezon.

„Față de finala precedentă, am schimbat sala. Eu mi-am schimbat tricoul, am zis să nu îmi poarte ghinion. E un adversar puternic, așa cum a fost atunci când am jucat cu Sepsi. Noi suntem mult mai bine decât atunci, suntem apropiați de nivelul celor de la Craiova. Cred că va fi un meci echilibrat, așa cum a fost și în campionat, e egalitate în meciurile pe care le-am disputat.

Suntem pe primele locuri în campionat, cred că de mult timp nu s-a mai întâmplat treaba aceasta. Am în cap un meci dintre FC Național și Steaua, cele două fiind în luptă atât la campionat, cât și la Cupă. Cred că e un motiv de mândrie pentru ambele echipe. Aceste două echipe au fost cele mai bune din acest an competițional.

S-a schimbat foarte mult în ultimii ani, oameni din conducere sunt aceeași, dar noi am urcat. Cred că această săptămână este cea mai fericită din viața unui suporter al Universității Cluj. Nu știu dacă mai trăiesc oameni care au prins echipa pe primele două locuri în clasament. Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului. Pe noi ne motivează acest lucru, inclusiv interacțiunile de pe stradă cu oamenii”, a declarat Alexandru Chipciu.

U Cluj, față în față cu istoria

De-a lungul timpului, Universitatea Cluj a reușit să câștige o singură dată Cupa României, în sezonul 1964/1965. La mai bine de 60 de ani distanță, ardelenii sunt pe punctul de a cuceri un nou trofeu important, iar Alex Chipciu s-a arătat mândru de faptul că le-ar putea aduce o bucurie frumoasă suporterilor după meciul de miercuri, 13 mai.

„Sincer să fiu, nu speram, atunci când am venit la Universitatea Cluj, să fim în situația în care să ne luptăm la titlu și să fim și în finala Cupei. Sperăm să și punem mâna pe ceva din aceste competiții. Cel mai important, pentru moment, e trofeul Cupei României. Toate scenariile sunt posibile într-un astfel de meci.

Pentru amândouă echipe miza e la fel. Am ridicat și trofeul Cupei când eram la FCSB, am și pierdut finale. Trofeul e foarte frumos, e foarte greu. Probabil că presiunea din campionat, față de noi, e mai mare la Universitatea Craiova, necâștigând de foarte mulți ani. Noi ne gândim la aceste trofee, chiar dacă presiunea nu e la fel de mare la noi. Noi ne dorim să fim competitivi și cred că am demonstrat că suntem. Aș putea să promit suporterilor că ne vom vinde pielea foarte scump în aceste ultime meciuri. Sunt bucuros că sunt contemporan cu aceste rezultate ale echipei.

Vrem să cucerim ambele trofee, știm ce înseamnă Cupa României pentru suporterii noștri. Suntem la a doua finală, am mai jucat o semifinală și știm că e importantă Cupa. Noi ne gândim la trofeu, nu la ce o să facem peste două meciuri. După meciul de mâine ne vom gândi la duelul din campionat”, a conchis Alex Chipciu.