Alex Chipciu, răgușit după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei României Betano: „Am țipat la arbitru! M-am și enervat că nu am bătut penalty”

Alex Chipciu (36 de ani) a făcut declarații în stilul caracteristic la finalul meciului FC Argeș – U Cluj, disputat marți seară la Mioveni în semifinalele Cupei României Betano și câștigat de „șepcile roșii” după executarea loviturilor de departajare, scor 5-4. După 90 și 120 de minute scorul a fost 1-1. Fotbalistul echipei antrenate de Cristiano Bergodi s-a prezentat la declarații destul de răgușit și cu această ocazie a explicat de ce s-a ajuns în această situație.

Ce a declarat Alex Chipciu după FC Argeș – U Cluj din semifinalele Cupei României Betano

De asemenea, a vorbit despre următorul meci de campionat, derby-ul orașului contra lui CFR Cluj, și a glumit spunând că probabil rivalii se bucură că el și coechipierii săi au jucat 120 de minute acum la Mioveni: „Important e că ne-am calificat, mai facem un drum la Sibiu, am mai făcut unul, ne-a luat Mister (n.r. Bergodi, când era la Sepsi) cupa (n.r. râde). Un meci greu, dar cred că din repriza a doua am controlat jocul. Un teren greu, asta e, ăsta e fotbalul, trebuie să ne refacem, cred că și CFR-ul s-a bucurat că am jucat 120 de minute. (n.r. Despre vocea răgușită) Am țipat la arbitru mai mult, și la colegi mai puțin, la pauză, să ne motivăm puțin.

(n.r. De ce a primit cartonaș galben) Ca să mă liniștesc mai repede, să nu mai aibă probleme după aia. Sunt obișnuit, nu vreau să comentez prea mult, sunt obișnuit cu presiunea din toate părțile, președinți, primari. Nu aș vrea să umbresc meciul, sincer să le acord felicitări și celor de la FC Argeș. Au făcut o echipă pentru niște oameni care merită, la Pitești am copilărit, îmi dau seama că am îmbătrânit când vin aici, eram copil când eram aici”.

Ce s-a întâmplat înainte de executarea loviturilor de departajare

În plus, Chipciu a explicat și de nu a fost desemnat să execute una dintre loviturile de departajare, iar ulterior s-a arătat împăcat cu această chestiune, bineînțeles în contextul în care s-a obținut în cele din urmă calificarea în finală. „În ciuda terenului, cred că ne-am creat câteva ocazii importante de a marca.

Eram în spatele băncii când au făcut foaia și m-am enervat că voiam să bat primul, să iau teama aia de a bate. A luat Ovidiu (n.r. Bic). Eram următorul după Macalou. Ne-am tot schimbat pe acolo. Dacă ne-am calificat așa, nu o să mai bat niciodată”, a declarat după