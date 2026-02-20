Alex Chipciu, reacție spumoasă după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Am înnebunit cu calculele”. Ce a făcut Bergodi înainte de meci: „A zis să mergem să-l luăm”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Alex Chipciu, reacție în stilul devenit deja clasic vizavi de calculele care se fac în lupta pentru play-off-ul din SuperLiga

La finalul meciului FC Botoșani – U Cluj 1-3, Alex Chipciu a recunoscut, din nou, că este total depășit de calculele care se fac în fiecare zi în această perioadă în ceea ce privește cursa pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga.

De asemenea, fotbalistul „șepcilor roșii” a oferit cu această ocazie și câteva detalii din interior despre discuția purtată de cu jucătorii săi înaintea acestei partide la hotelul din Botoșani în care delegația celor de la U Cluj a fost cazată în contextul acestei partide.

„Victorie dificilă, pe un teren dificil. Era foarte uscat, nu prea puteai să pasezi. A fost mai mult despre luptă, dar cred că ne-am adaptat repede. După 2-0 am crezut că o să fie ușor.

Ei jucau minge lungă și câștigau mingea a doua, dar aveam sentimentul că o să cadă. Avem și un lot mai bun decât ei, schimbările noastre sunt la fel de bune precum titularii, aici s-a făcut diferența.

Cred că e o victorie meritată. Am luat o poziție bună pentru play-off, am înnebunit cu calculele zilele astea, nici nu știi ce rezultat e, mă uitam la UTA, voiam să câștige UTA, dar după aia m-am gândit că poate să intre și UTA. Am avut încredere, am făcut meciuri bune aici.

Nu am tremurat, știam că o să fie suspendat, eram pregătiți, a ținut ședința la hotel. Ne-a zis să venim să îl luăm, nu m-am gândit, nu știu dacă o să mergem să-l luăm de la hotel sau o să vină la stadion. A greșit, a plătit.

Nu suntem calificați, avem un meci cu Oțelul etapa viitoare, la fel, o echipă foarte bună, apoi cu FCSB. Cred că este un campionat foarte disputat”, a declarat după