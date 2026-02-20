Sport

Alex Chipciu, reacție spumoasă după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Am înnebunit cu calculele”. Ce a făcut Bergodi înainte de meci: „A zis să mergem să-l luăm”

Alex Chipciu, declarație în stilul caracteristic la finalul meciului FC Botoșani - U Cluj 1-3! Dezvăluiri despre cum conduce Bergodi echipa în această perioadă de suspendare
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.02.2026 | 22:49
Alex Chipciu reactie spumoasa dupa FC Botosani U Cluj 13 Am innebunit cu calculele Ce a facut Bergodi inainte de meci A zis sa mergem sal luam
Alex Chipciu în timpul meciului FC Botoșani - U Cluj 1-3. Foto: Sport Pictures
La finalul meciului FC Botoșani – U Cluj 1-3, Alex Chipciu a recunoscut, din nou, că este total depășit de calculele care se fac în fiecare zi în această perioadă în ceea ce privește cursa pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga.

Alex Chipciu, reacție în stilul devenit deja clasic vizavi de calculele care se fac în lupta pentru play-off-ul din SuperLiga

De asemenea, fotbalistul „șepcilor roșii” a oferit cu această ocazie și câteva detalii din interior despre discuția purtată de antrenorul Cristiano Bergodi cu jucătorii săi înaintea acestei partide la hotelul din Botoșani în care delegația celor de la U Cluj a fost cazată în contextul acestei partide.

„Victorie dificilă, pe un teren dificil. Era foarte uscat, nu prea puteai să pasezi. A fost mai mult despre luptă, dar cred că ne-am adaptat repede. După 2-0 am crezut că o să fie ușor.

Ei jucau minge lungă și câștigau mingea a doua, dar aveam sentimentul că o să cadă. Avem și un lot mai bun decât ei, schimbările noastre sunt la fel de bune precum titularii, aici s-a făcut diferența.

Cred că e o victorie meritată. Am luat o poziție bună pentru play-off, am înnebunit cu calculele zilele astea, nici nu știi ce rezultat e, mă uitam la UTA, voiam să câștige UTA, dar după aia m-am gândit că poate să intre și UTA. Am avut încredere, am făcut meciuri bune aici.

Nu am tremurat, știam că o să fie suspendat, eram pregătiți, a ținut ședința la hotel. Ne-a zis să venim să îl luăm, nu m-am gândit, nu știu dacă o să mergem să-l luăm de la hotel sau o să vină la stadion. A greșit, a plătit.

Nu suntem calificați, avem un meci cu Oțelul etapa viitoare, la fel, o echipă foarte bună, apoi cu FCSB. Cred că este un campionat foarte disputat”, a declarat Alex Chipciu după FC Botoșani – U Cluj 1-3. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
