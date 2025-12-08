Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Chipciu, replica serii la Super Gala Fanatik 2025: „Am avut emoții c-o să-mi dați Dinozaurul anului". Ce premiu a primit, de fapt

Alex Chipciu a vorbit în stilul caracteristic la Super Gala Fanatik 2025. Premiat pentru „Profesionistul Anului”, veteranul lui U Cluj a făcut senzație când a pus mâna pe microfon
Cristian Măciucă
08.12.2025 | 18:17
Alex Chipciu replica serii la Super Gala Fanatik 2025 Am avut emotii co sami dati Dinozaurul anului Ce premiu a primit de fapt
SPECIAL FANATIK
Alex Chipciu, discurs savuros la Super Gala Fanatik 2025: „Am avut emoții c-o să-mi dați Dinozaurul anului". FOTO: Fanatik
Alexandru Chipciu (36 de ani) a făcut show la microfon. Internaționalul român a avut un discurs savuros după ce Horia Ivanovici i-a acordat premiul pentru „Profesionistul anului” la SUPER GALA FANATIK

Alex Chipciu, profesionistul anului la Super Gala Fanatik 2025

Pe 18 mai 2026, Alex Chipciu va împlini vârsta de 37 de ani. Cu toate acestea, atacantul reprofilat fundaș stânga la U Cluj încă evoluează la cel mai înalt nivel în SuperLiga. Ba mai mult, în mandatul lui Mircea Lucescu este om de bază la echipa națională, cu care speră să ajungă la CM 2026.

La SUPER GALA FANATIK 2025, Alex Chipciu a fost desemnat „Profesionistul anului”. Căpitanul lui U Cluj s-a amuzat de porecla primită la FANATIK SUPERLIGA, „Dinozaurul”. 

„Bună seara! Sincer, am avut ceva emoții că o să îmi dați Dinozaurul Anului sau un premiu special pentru întreaga carieră, să mă retrageți, dar ce să zic. Dacă aș începe să mulțumesc din sala asta, cred că am 90% din oameni cărora ar trebui să le mulțumesc.

Domnului Lucescu, care m-a readus la echipa națională, Meme, care m-a adus la FCSB, domnul Giovanni, care mi-a fost impresar, Federația întreagă, domnul Stoichiță, președintele, idoli, Adrian Mutu, Adrian Ilie. Așa că le mulțumesc tuturor. Mulțumesc și familiei că sunt mai mult la stadion decât acasă și nu în ultimul rând U Cluj, domnului Sabău, pentru anul excelent avut. Și sper să mai vin. M-am uitat înainte la niște trofee de la Galele Fanatik de acum ceva ani, erau din metal, poate prind ceva. Vă mulțumesc foarte mult!”, a transmis Alexandru Chipciu.

Alexandru Chipciu are un CV impresionant

Alexandru Chipciu evoluează la U Cluj din anul 2022 și a strâns 137 de meciuri, 8 goluri și 6 pase decisive în tricoul „șepcilor roșii”. În carieră a evoluat la echipe mari, precum FCSB, CFR Cluj, Anderlecht sau Sparta Praga.

În CV-ul său se regăsesc nu mai puțin de 13 trofee! Săptămâna aceasta, Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

