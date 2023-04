Alex Chipciu, „roșu” intenționat ca să poată juca finala Cupei? Ce spune Mihai Stoica

Mijlocașul „șepcilor roșii” a primit un cartonaș galben în urma disputei cu jucătorii arădenilor, însă mai avea un cartonaș galben primit în timpul confruntării. Astfel, acesta va rata următorul meci din campionatul al lui U Cluj, cu FC Voluntari, însă va fi apt pentru finala competiției.

Mihai Stoica îl taxează pe Alex Chipciu după eliminarea din meciul cu UTA

după eliminarea de după fluierul final al meciului cu UTA, din semifinalele Cupei României Betano, mai ales că Universitatea Cluj a reușit să se califice în finală.

„E clar că nu a vrut să ia roșu. Chiar nu te poți cenzura după un meci în care ai câștigat și te-ai calificat în finala cupei? E un jucător experimentat, dar e prea agitat și în timpul meciului, e agitat la orice fază, mult prea agitat.

Să nu uităm că Universitatea Cluj nu a scăpat de baraj, are doar patru puncte peste Chindia Târgoviște și lupta încă se dă pentru salvarea de la retrogradare”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Alex Chipciu, lăudat pentru evoluțiile de la U Cluj

pe care le-a avut în acest sezon pentru Universitatea Cluj, iar după calificarea în semifinalele Cupei României Betano, mijlocașul declara că își dorește să piardă CFR Cluj.

Alex Chipciu este împrumutat de CFR Cluj și dacă s-ar fi calificat în finala cupei, fotbalistul nu ar fi avut drept de joc împotriva echipei de care aparține. În cele din urmă, Sepsi a reușit să o elimine pe CFR Cluj, scor 3-0.

„Mă simt foarte bine că ne-am calificat. Nu ne-am bucurat așa mult, parcă eram speriați să ne bucurăm. Da, a fost și golul, superb… A fost deviat pe-acolo, dar important e că ne-am calificat și ne-am atins un obiectiv.

E senzațional că suntem în semifinale. Eu am mai câștigat cu Steaua o Cupă, am mai avut o finală, am pierdut-o. Am mai avut la Brașov o semifinală, am pierdut-o, țin minte că a dat Dică gol prin minutul 85. Jucam finala cu Dinamo la Brașov.

Sper să piardă CFR în sferturi sau în semifinală, să pot juca și eu dacă ajungem în finală”, spunea Alex Chipciu la finalul meciului cu Hermannstadt, scor 2-1, partidă în care a reușit să și marcheze.