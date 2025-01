Alex Chipciu, savuros la plecarea în cantonament cu U Cluj: ”A fost obositor în vacanță. Îmi era dor să mă liniștesc”. Ce spune de lupta la titlu cu FCSB

Alex Chipciu și soția sa Andreea au împreună 4 fetițe, iar jucătorul de la U Cluj a recunoscut că vacanțele sunt extrem de agitate și din această cauză a așteptat cu nerăbdare să plece în cantonament.

Alex Chipciu, fericit că pleacă în cantonament cu U Cluj

Ajuns la 35 de ani, veteranul ”șepcilor roșii” este recunoscut pentru faptul că este un bun orator și știe să și glumească atunci când este cazul. Așa s-a întâmplat și înainte ca liderul SuperLigii să plece în stagiul de pregătire din Turcia.

”A fost obositor în vacanță, am fost cu fetele, a fost agitație. E mai relaxant în cantonament, poți să fii disciplinat, să dormi când trebuie, să mănânci ce trebuie. Îmi era dor să mă liniștesc. O vacanță a devenit acum nu un chin neapărat, dar o mai mare agitație.

Nu mai sunt cantonamentele ca altădată, pentru că sunt mai scurte, dar depinde și de stilul antrenorilor. Noi sperăm să nu ne alerge așa tare Mister și să ne țină în formă pentru primele etape. Înainte stăteai două luni în cantonament și numai gândul ăsta te omora. Cred eu că e mai bine aș.

Am trei cărți în bagaj. Citesc una despre Rusia. Rusia mereu a fost agresivă. Am niște talismane, dar nu sunt așa superstițios. Am vrut să mă documentez puțin, să văd ce înseamnă Rusia în contextul mondial, ce a însemnat, e cartea unui mare istoric român, Ion Rațiu, și să îmi confirm niște lucruri despre Rusia pe care le bănuiam”, a declarat Chipciu, conform .

Chipciu nu se mai gândește la titlu

Jucătorul Universității Cluj s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a pierdut avansul pe care îl avea față de urmăritoarele din clasament după și nu a vrut să mai vorbească despre posibilitatea câștigării titlului.

”L-am păstrat ceva timp, dar am zis că mai bine să nu ne mai gândim la primul loc și să ne gândim la fiecare meci. Ne-am gândit la primul loc, să îl păstrăm, și am pierdut avansul de 6 puncte. Ne gândim să jucăm fotbalul pe care l-am avut în momentele bune și cu siguranță vom fi în față.

Nu mai vreau să vorbesc despre titlu, pentru că mi se pare că pun o presiune dacă spun că U Cluj va fi campioană și automat nu ne ajută asta. Ne dorim să câștigăm fiecare meci și dacă vom fi acolo avem dreptul să sperăm.

Cu echipele din play-off, în meciurile directe, suntem pe plus, în afară de FCSB. Asta mă face să cred că putem să ne batem cu orice echipă”, a spus , înainte de plecarea spre Antalya.