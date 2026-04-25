Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv

Alex Bodnariu, Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
25.04.2026 | 23:44
La scurt timp după încheierea meciului CFR Cluj – U Cluj 1-0, Alex Chipciu (36 de ani) a avut un schimb de replici ceva mai dur cu un fost angajat al clubului din Gruia, care se afla acolo inclusiv în perioada în care și el a jucat pentru gruparea alb-vișinie. Este vorba despre un fost șofer al formației conduse în prezent de Iuliu Mureșan din funcția de președinte.

Discuția dintre cei doi s-a produs în zona stadionului din care se iese dinspre vestiare și zona mixtă spre parcare. Respectivul bărbat i-a reproșat fotbalistului faptul că a spus la un moment dat că U Cluj are mult mai mulți suporteri decât CFR Cluj. Chipciu s-a apărat spunând că nu a făcut decât să spună adevărul din acest punct de vedere.

Ulterior, jucătorului i s-a adus aminte de faptul că „a mâncat și el o pâine” la această echipă, moment în care el a transmis că este normal ca astfel de chestiuni să fie recunoscute în spațiul public, dând din această perspectivă exemplul celor de la FCSB, despre care se știe foarte bine că dispun de foarte mult timp practic de cea mai mare bază de suporteri dintre cluburile din România.

În finalul discuției, când se pregătea să iasă în parcare, Alex Chipciu i-a adus aminte acelui bărbat de un episod petrecut în urmă cu ceva timp, când el juca la CFR Cluj, când, susține el, a încasat o primă de 3000 de euro, bani pe care i-a împărțit apoi între șoferii de atunci ai clubului. Iar ulterior, a adăugat el, individul aflat acum în cauză ar fi încercat să îl „sape” pe fotbalist cu ocazia unui meci jucat la Mediaș în acea perioadă, susținând că echipa din Gruia nu ar mai avea nevoie de serviciile sale.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

U Cluj a fost privată la acest derby al orașului de prezența golgheterului Jovo Lukic în primul 11. Bosniacul s-a confruntat chiar la încălzire cu o problemă medicală, mai exact la un nerv din zona spatelui, după cum FANATIK a informat în exclusivitate. Astfel, Cristiano Bergodi a fost nevoit să îl înlocuiască în regim de urgență cu Andrei Gheorghiță. 

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digisport.ro
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran

Atmosferă electrizantă la PAOK – OFI Creta! Toate momentele importante din înfrângerea dramatică...
Fanatik
Atmosferă electrizantă la PAOK – OFI Creta! Toate momentele importante din înfrângerea dramatică a echipei lui Răzvan Lucescu. Foto + Video
PAOK Salonic – OFI Creta 2-3, live video în finala Cupei Greciei. Coșmar...
Fanatik
PAOK Salonic – OFI Creta 2-3, live video în finala Cupei Greciei. Coșmar pentru Răzvan Lucescu: pierde trofeul în mod dramatic, după un penalty în prelungiri!
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu...
Fanatik
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Ceartă uluitoare între Țiriac și Halep: 'Simona, să nu te mai văd!' /...
iamsport.ro
Ceartă uluitoare între Țiriac și Halep: 'Simona, să nu te mai văd!' / 'De ce îmi vorbești așa?!'. Motivul incredibil de la care ar fi plecat totul
