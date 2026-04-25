Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv

La scurt timp după încheierea meciului CFR Cluj – U Cluj 1-0, Alex Chipciu (36 de ani) a avut un schimb de replici ceva mai dur cu un fost angajat al clubului din Gruia, care se afla acolo inclusiv în perioada în care și el a jucat pentru gruparea alb-vișinie. Este vorba despre un fost șofer al formației conduse în prezent de Iuliu Mureșan din funcția de președinte.

Alex Chipciu, ceartă după CFR Cluj – U Cluj 1-0

Discuția dintre cei doi s-a produs în zona stadionului din care se iese dinspre vestiare și zona mixtă spre parcare. Respectivul bărbat i-a reproșat fotbalistului faptul că a spus la un moment dat că U Cluj are mult mai mulți suporteri decât CFR Cluj. Chipciu s-a apărat spunând că nu a făcut decât să spună adevărul din acest punct de vedere.

Ulterior, jucătorului i s-a adus aminte de faptul că „a mâncat și el o pâine” la această echipă, moment în care el a transmis că este normal ca astfel de chestiuni să fie recunoscute în spațiul public, dând din această perspectivă exemplul celor de la FCSB, despre care se știe foarte bine că dispun de foarte mult timp practic de cea mai mare bază de suporteri dintre cluburile din România.

Alex Chipciu a discutat în contradictoriu cu un fost șofer de la CFR Cluj

În finalul discuției, când se pregătea să iasă în parcare, i-a adus aminte acelui bărbat de un episod petrecut în urmă cu ceva timp, când el juca la CFR Cluj, când, susține el, a încasat o primă de 3000 de euro, bani pe care i-a împărțit apoi între șoferii de atunci ai clubului. Iar ulterior, a adăugat el, individul aflat acum în cauză ar fi încercat să îl „sape” pe fotbalist cu ocazia unui meci jucat la Mediaș în acea perioadă, susținând că nu ar mai avea nevoie de serviciile sale.

U Cluj a fost privată la acest derby al orașului de prezența golgheterului Jovo Lukic în primul 11. Bosniacul s-a confruntat chiar la încălzire cu o problemă medicală.

