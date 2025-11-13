Sport

Alex Chipciu se teme înainte de Bosnia – România: „Din ce am văzut, e mai greu”

Alex Chipciu a vorbit înainte de meciul cu Bosnia. „Veteranul” din lotul convocat de Mircea Lucescu a dezvăluit peste ce obstacol pot da tricolorii la Zenica.
Iulian Stoica
13.11.2025 | 12:00
Alex Chipciu, avertisment înainte de Bosnia - România. Sursă foto: sportpictures
România o întâlnește pe Bosnia în penultimul meci din grupa preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Duelul este extrem de important, „tricolorii” lui Mircea Lucescu fiind obligați să obțină un rezultat pozitiv la Zenica pentru a mai avea în continuare șanse la locul doi. Ce a spus Alex Chipciu înainte de acest duel.

Alex Chipciu, avertisment înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre Mircea Lucescu

Alex Chipciu a mărturisit că duelul cu Bosnia va fi mai greu decât cel cu Austria. Fundașul lateral a amintit de faptul că adversarii se apără mult mai mult decât austriecii, iar Mircea Lucescu trebuie să pregătească perfect acest duel. „Veteranul” de la U Cluj e optimist că selecționerul va găsi cele mai bune „arme” și România se va impune.

„Suntem bine şi încrezători, meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice. Valoarea echipelor este diferită, dar meciul cu Bosnia va fi mai greu. Suntem montaţi, am fost montaţi şi cu Austria, şi cu ei ne-am gândit la o revanşă în termeni fotbaliştici.

Cred că în Bosnia ar trebui să avem alte arme faţă de meciul cu Austria, Austria e o naţională care domină şi vine peste tine. Vrea să controleze jocul, noi am profitat de treaba asta, domnul Lucescu a pregătit meciul în stilul ăsta, de a-i bloca foarte bine şi a-i surprinde pe spaţii.

Bosnia e o echipă care se apără, la Bucureşti s-a apărat mult, în Bosnia e şi terenul, care e mai greu, din ce am văzut, e mai greu pentru picioare. Ei sunt o echipă care stau cu şapte inşi pe linia de fund şi mai lasă doi prin faţă. Sunt foarte periculoşi la fazele fixe, va fi un meci diferit faţă de Austria, dar sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci şi sperăm să câştigăm”, a declarat Alex Chipciu, conform AS.ro.

Programul celor două echipe și clasamentul înainte de Bosnia – România

România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.

Programul ultimelor două runde din grupa H

Sâmbătă, 15 noiembrie

  • Ora 19:00: Cipru – Austria (Digi Sport 1)
  • Ora 21:45: Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

  • Ora 21:45: Austria – Bosnia
  • Ora 21:45: România – San Marino

Clasament Bosnia România

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

