Alex Chipciu, show la declarații după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs în Dinamo - U Cluj 1-3. „M-a certat soția. Să arbitrezi finala Champions League... Eu sunt o furnică pe lângă el”

Universitatea Cluj a obținut o victorie extrem de importantă în Superliga Românie , iar echipa lui Neluțu Sabău e extrem de aproape de calificarea în cupele europene. La final, Alex Chipciu a vorbit despre cartonașul roșu încasat.

Alex Chipciu, eliminat pentru proteste în Dinamo – U Cluj 1-3

În repriza a doua a meciului de pe Arena Națională, a căzut în careu după un contact cu Sivis. Ardelenii au cerut penalty, însă, în primă fază, arbitrul partidei, István Kovács — cel care va fi la centru la finala UEFA Champions League — a făcut semn că jocul poate continua.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după, faza a fost verificată în camera VAR, însă decizia a rămas aceeași. Chipciu a luat foc în momentul în care a aflat că nu va primi penalty. El s-a aruncat pe gazon în fața lui Kovács, iar arbitrul i-a dat galben. Fotbalistul nu s-a oprit din proteste și a fost trimis la vestiare.

Alex Chipciu: „E clar că nu asta e atitudinea bună. Nu l-am înjurat, dar nu așa trebuie să reacționez”

Imediat după finalul meciului, Alexandru Chipciu a recunoscut că ieșirea sa a fost una exagerată. El a dat de înțeles că a existat un contact în careu și că echipa sa ar fi meritat o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

„N-am rezistat până la final. E clar. Nu pot să-mi controlez emoțiile când sunt nervos. Mai bine că am luat roșu. Am câștigat. M-a certat soția. A încercat să-mi zică că nu e cum cred eu. Nu mai aveam stare să mă uit la meci.

Mi-a pus piedică în careu. Am strigat ‘penalty’. Dacă Sivis are caracter, recunoaște asta. Domnul István a zis că așteaptă puțin, apoi, după ce mi-a dat două galbene, a zis că îi pare rău și că nu există un unghi din care să se vadă reluările. E clar că nu îmi gestionez bine emoțiile. Și cu CFR meritam cel de-al doilea galben.

ADVERTISEMENT

Eu, sincer, cred că sunt enervant la TV, dar cred că sunt corect. Cred că a făcut puțin exces de zel. Mi se pare cel mai bun arbitru. El și domnul Colțescu. Să arbitrezi finala Champions League… Eu sunt o furnică pe lângă el. Fără nicio ironie.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu au camere în unghiul ăla. Scăpam singur cu portarul. Nu poți să îți gestionezi emoțiile. E foarte greu. Îți vine… Probabil e un exemplu. E clar că nu asta e atitudinea bună. Nu l-am înjurat, dar nu așa trebuie să reacționez. Nu îmi place să mă bucur când câștig cu un penalty inventat. Nimeni nu cred că are vreo intenție. Nu știu ce să mai zic. Bine că am câștigat.

La pauză, am avut o discuție mai dură. Foarte dură a fost discuția. Cred că am fost motivați să facem mai mult. Nistor a dat un gol fabulos. Noi, sincer, aveam obiectiv locurile 6-8. Putem să ajungem acum și pe locul 2. Va fi greu pentru echipa asta să mai atingă un astfel de parcurs. Eu mă enervez foarte tare. Vreau să facem pressing. În a doua repriză am jucat mai bine. Ăsta e fotbalul”, a spus Alex Chipciu, conform Digi Sport.