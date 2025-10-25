Alex Chipciu, show la interviu după ce VAR-ul a prelungit Oțelul – U Cluj cu 25 de minute: „Îmi trebuiau picioare noi ca să mai joc”

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a câștigat primul meci după o secetă ce ținea încă din finalul lunii august. La finalul partidei, Alex Chipciu a făcut show la microfon, așa cum o face de fiecare dată. „Dinozaurul” de la Cluj a acoperit subiectul VAR și Cristiano Bergodi, dar a explicat și cum se simte să pierzi cu FC Botoșani la doar câteva zile după ce ai participat la o victorie uriașă contra Austriei.

Alex Chipciu, spumos la interviu după Oțelul – U Cluj 1-2. Ce a spus despre cele 25 de minute de prelungiri

Din cauza analizelor VAR, care au durat foarte mult, partida dintre Oțelul Galați și Universitatea Cluj a fost prelungită cu 25 de minute, iar acest lucru i-a ținut pe fotbaliști pe teren ca într-un meci eliminatoriu cu două reprize de prelungiri. La finalul partidei, Alex Chipciu a amuzat pe toată lumea cu declarațiile sale:

„O victorie importantă, cu un adversar aflat pe loc de play-off. E foarte greu să câștigi la Galați. Îmi trebuiau picioare noi ca să mai joc la final, după atâta timp de stat. Important era că am marcat repede pentru 2-1. La primul gol al lor, anulat pentru ofsaid, m-am gândit că l-am scos din ofsaid pe atacantul lor, apoi la 1-1 mi s-a părut că era puțin în fața mea adversarul, am zis că e ofsaid, iar când s-a validat am zis că e greu să mai marcăm. La ultimul gol, dacă era anulat, cădea casa pe noi. Au fost grele fazele, e greu pentru arbitri, nu e ușor. Nici sistemul nu e avansat. Chiar dacă tu îți dai seama cu ochiul liber, trebuie să calibrezi”, a spus Alex Chipciu la finalul partidei cu Oțelul Galați, conform

Ce a spus Alex Chipciu despre primele zile alături de noul antrenor. Ce schimbări a adus Bergodi la U Cluj

Gălățenii câștigaseră cu 4-0 ultimul meci și erau în mare formă înainte de a primi-o pe Universitatea Cluj pe propriul teren. Alex Chipciu a dezvăluit că singurul lucru pe care a putut să-l schimbe tehnicianul italian într-un timp atât de scurt a fost intensitatea în defensivă:

„Am avut două zile de antrenament cu domnul Bergodi, nu a avut mult timp de făcut schimbări. S-a gândit la partea defensivă, să stăm mai compacți. Noi nu aveam intensitate pe partea defensivă. Intervenea și neîncrederea și nu mai aveam intensitate. Acum am luptat și doar așa poți câștiga. Doar la partea defensivă a lucrat. Interacțiunea a fost ok, toată lumea a vorbit frumos despre dumnealui. Ne așteptam să fie un antrenor bun și un om bun”, a mai declarat fundașul stânga de la U Cluj.

La 36 de ani, Alex Chipciu trăiește fotbalul ca la 18: „Azi ești Maradona, mâine pierzi cu Botoșani”

Deși are o experiență uriașă în spate, Alex Chipciu continuă să trăiască meciurile pe care le joacă la o intensitate maximă. Căpitanul lui U Cluj a povestit cum a fost pentru el să piardă în SuperLiga contra lui FC Botoșani, la doar câteva zile după ce se afla

„Sunt momente când poți controla creierul, alteori nu. Nici nu aveam timp să mă gândesc azi, Oțelul a pus presiune. Uneori sunt nervos și câștigăm, alteori sunt calm și pierdem. Azi câștigi cu Austria și te crezi Maradona, mâine pierzi cu Botoșani și îți dai palme în cap. Eu mă gândesc zilnic să mă antrenez mai bine, poziția din clasament nu mă lasă să fiu liniștit. Eu vreau să am puțină anxietate înainte de meciuri, să fiu animal pe teren, în sensul bun”, a mai spus Alex Chipciu.