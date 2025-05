Alex Chipciu și-a stabilit viitorul după ce s-a calificat cu „U” Cluj în Conference League: „Am semnat pe încă un an!”. Ce spune de lupta la titlu în sezonul viitor

Alex Chipciu a confirmat pentru FANATIK, că el și Dan Nistor, liderii celor de la „U” Cluj, și-au prelungit contractele în iarnă cu „șepcile roșii”. Chipciu și Nistor vor continua la ocupanta locului patru din play-off, calificată în preliminariile Conference League, inclusiv întreg sezonul viitor.

Alex Chipciu confirmă hotărârea pe care a luat-o cu Dan Nistor față de „U” Cluj

, că nu crede că formația sa se poate lupta pentru titlul de campioană în viitoarea ediție a SuperLigii. Obiectivul grupării din Ardeal, conform căpitanului, va fi o nouă calificare în play-off.

„Și eu și Nistor am semnat în ianuarie prelungirea. Am semnat pe încă un an! Legat de noi doi clar un an de zile vom mai juca. Și obiectivul echipei și al conducerii va fi să fim din nou în play-off. Cred că asta e ce trebuie să ne propunem. Am ridicat nivelul mult și cu siguranță calificarea în play-off va trebui să fie o condiție minimă pentru toată lumea.

Cred că e prea mult titlul. Mă gândesc și acum cum s-a terminat play-off-ul cu FCSB pe primul loc, după CFR și Craiova. Și investesc cei mai mulți bani. Când te bați cu niște echipe care au buget dublu față de tine e cam greu să compensezi mereu cu determinare și să te autodepășești meci de meci.

În play-off am fost decenți. Avem patru victorii, la fel cum au avut Craiova și CFR, dar nu a mai fost la fel ca în timpul campionatului regular. Atunci chiar simțeam că putem să ne batem la campionat. Doar că în play-off îți dai seama că e mai greu. Și ca să faci pasul acela decisiv e clar că trebuie să bagi mult mai mulți bani. Și nu știu de unde să vină acei bani.

Alex Chipciu, dezvăluire despre marea sa speranță

Eu sincer chiar mă gândeam că puteam câștiga campionatul. Aveam patru, șase puncte avans. Dar nu neapărat punctele mă făceau să cred asta cât ceea ce simțeam când jucam cu echipele contracandidate. Adică, bătusem CFR de două ori. Bătusem Dinamo, Rapid. Simțeam că orice echipă e la nivelul nostru, că niciuna nu e peste. Acum, în play-off, e clar că FCSB a fost peste orice competitoare. Următoarele au fost CFR, Craiova, noi și următoarele au fost iar Rapid și Dinamo.

Da, cred că a fost o ierarhie finală conformă cu valoarea echipelor. Cum a fost la noi și la Craiova, un punct e o diferență mică. Puteam să fim noi pe trei. De asta eram și eu aseară dezamăgit că n-am terminat pe locul trei. Cred că următoarele trei echipe după FCSB au fost la diferență mică”, a declarat Alex Chipciu într-o intervenție telefonică la .

Motivul pentru care Alex Chipciu semnează doar pe un an

Ulterior, veteranul în vârstă de 36 de ani a explicat de ce din 2022, de la venirea sa printre „șepcile roșii”, și-a prelungit contractul cu „U” Cluj doar de la an la an: „De la an la an am semnat pe câte un an de când am venit aici, pentru că voiam să văd cum mă simt. Dacă mă văd greoi pe teren, nu mai câștig dueluri, nu mai pot să alerg, nu știu dacă aș mai juca mult fotbal.

Dacă o să fiu așa, nu o să îmi spună nimeni: ‘Băi, vezi că ești mort!’. Mi-aș dori să îmi spună cineva: ‘Băi, gata, termină!’. De asta prelungesc în fiecare an, ca să văd cum mă simt. Realist vorbind nu cred că va fi ultimul meu an în fotbal. Mă simt bine! Performanțele fizice mi-au rămas la cote bune”.