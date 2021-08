Alex Chipciu şi Marius Şumudică s-au împăcat: „Am făcut o greşeală şi îmi pare rău“. Video

Alex Chipciu a fost exclus din lot de Marius Şumudică, după un incident între fotbalist şi colegul lui Otto Hindrich. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce s-a întâmplat între cei doi jucători.

ADVERTISEMENT

Veteranulului nu i-au picat bine vorbele mai tânărului coleg şi a ieşit din antrenament, fără acordul lui Şumudică.

Antrenorul l-a scos din lot, dar şi de pe lista UEFA, astfel că a ratat meciul cu Young Boys, terminat 1-1 în turul al treilea preliminar din Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică şi Alexandru Chipciu au fost prezenţi la conferinţa de presă dinaintea partidei cu CS Mioveni din etapa a patra a Ligii 1.

„Vreau să încep prin a-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat faţă de toată lumea, de la Ottto (n.r. – Hindrich), stafful tehnic, jucători şi Mister. Am făcut o greşeală şi îmi pare rău pentru ea. Mi-am cerut şi îmi cer scuze în continuare.

ADVERTISEMENT

Primul pas a fost să îmi cer scuze, apoi am vorbit cu Mister şi am ajuns la această concluzie. Noi avem o relaţie lungă, am lucrat cu Mister când eram la Braşov, apoi am vrut să merg la Gaziantep… Datorită dânsului am rămas în continuare aici. Am vorbit şi cu colegii, au fost de acord şi nu pot să fiu decât mulţumit pentru şansa.

Nu se acumulase tensiune, dar sunt momente la antrenament când te mai enervezi. M-am enervat pe moment şi am preferat să ies pentru a nu se ajunge la ceva fizic. A fost o greşeală faţă de Mister şi de colegi, o lipsă de respect, dar asta mi-a trecut pe moment prin cap.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu Otto şi imediat după ce s-a întâmplat acest conflict. N-a fost nimic grav.

Merg să îmi ajut echipa din tribună în Elveţia, pentru că nu sunt pe lista UEFA. O să merg cu echipa şi îmi doresc să ne calificăm. Mi-am susţinut echipa şi la meciul tur, am fost pe stadion“, a spus Alex Chipciu.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică: „Nu mi-a plăcut să distrug viaţa unui jucător“

„Eu nici nu am văzut ce s-a întâmplat la acel antrenament, pentru că lucram separat cu două grupuri de jucători. Practic, pe mine m-a deranjat că a ieşit din antrenament. Nici nu a fost o luptă fizică, după ce m-am informat. N-a fost ceva foarte, foarte grav. M-a deranjat atitudinea lui (n.r. – Chipciu).

Eu am mai avut parte de aşa incidente şi nu mi-a plăcut să distrug viaţa unui jucător. Să-l las pe drumuri sau să îl pun să se antreneze cu echipa a doua.

ADVERTISEMENT

În condiţiile în care Chipciu este un jucător care ne va ajuta. A fost decizia mea. Am avut o şedinţă cu cei din conducere. Mi-au spus că e decizia mea în continuare. N-am fost presat de nimeni. Şi nicăieri, în cariera mea, n-am ţinut cont de niciun preşedinte de club care să vină să…

Niciodată n-o să plec urechea la ce spune conducerea la formarea echipei, la introducerea primul 11 sau la ceva de genul ăsta. De aceea sunt la CFR şi nu sunt în altă parte. De aceea, am plecat şi din Turcia la un moment dat, fiindcă nu sunt tipul căruia să i se impună ceva.

Am stat de vorbă, în primă fază, cu căpitanii de echipă şi cu cinci jucători reprezentativi din echipă. Le-am cerut părerea şi toţi au fost de acord că Alex ne poate ajuta pe viitor. Şi atunci… Mi-am dorit să revină, şi era şi relaţia pe care o aveam cu el din trecut, am vrut să îl iau la Gaziantep… N-am făcut un pas în spate de complezenţă sau forţat de cineva. M-am gândit la viitorul CFR-ului, la ce trebuie să facem. Jucăm din trei în trei zile până în decembrie şi avem nevoie de jucători. El este un jucător antrenat, care poate intra oricând să ajute această echipă.

Alex Chipciu ne-a ajutat la Banja Luka. Fiecare om poate greși. Am ținut cont de scuze. În momentul de față Alex Chipciu revine la echipă și sunt convins că o va face mult mai concentrat. De foarte multe ori, un scurtcircuit de genul acesta aduce lucruri pozitive.

Cred că pierdea toată lumea, iar CFR nu are nevoie să piardă un jucător precum Chipciu. Chipciu n-avea nevoie să iasă pe ușa din dos și atunci a trebuit să fiu un mediator. Am avut și eu momente de nervozitate. Am fost eliminat de Mircea Lucescu din antrenament, dar am fost reprimit“, a declarat şi antrenorul Marius Şumudică.