Alex Chipciu surprinde după Oțelul – U Cluj: „Mi-aș dori Rapidul în play-off! Va fi Champions League de România”. Ce a spus de calificarea lui FCSB în „optimile” Europa League

Fotbalistul „șepcilor roșii” își dorește un play-off mult mai puternic, motiv pentru care vrea ca toate echipele de tradiție din România să fie în primele șase echipe din campionat.

Alex Chipciu surprinde după Oțelul – U Cluj

după victoria Universității Cluj în duelul cu Oțelul Galați, mărturisind că și-ar dori ca Rapid să fie în play-off: „Am luat omul meciului la mișto. A fost un meci greu, pe un teren impracticabil, a fost înghețat. Au venit peste noi în a doua repriză, dar una peste alta am obținut trei puncte pe un teren greu, împotriva unei echipe dificile.

Îmi pare rău că nu sunt terenuri bune, toată lumea are de suferit și noi, și suporterii care se uită la meci. Vom vedea la final, se vor înjumătăți punctele, dar e important că ne menținem starea. Va fi un play-off cum nu a mai fost, mi-aș dori și ca Rapidul să fie în play-off. Va fi Champions League de România!

Am jucat multe meciuri importante și am arătat personalitate. Am jucat bine contra lui Dinamo pe terenul lor, am jucat bine cu CFR, cu Rapid. Cumva meciurile astea erau semnale pentru a intra în play-off”.

„Am controlat jocul în prima repriză, Fabry e un jucător bun, avem o echipă completă și au intrat bine și cei de pe margine. Mai avem mulți jucători buni pe margine care nu joacă. Am ridicat nivelul mult și la antrenamente, iar asta se vede la meciurile noastre.

Domnul Sabău a lucrat mult, avem și un nucleu de 2-3 ani, avem relațiile de joc, stabilitatea e în plus. Sper să o ținem cât mai sus. Ne-am uitat toți la meciul FCSB-ului! E o echipă puternică! Ne-a dat un imbold, e fabulos ca o echipă românească să obțină astfel de performanțe. Mă bucuram dacă era oricare echipă din România”, a mai spus Alex Chipciu.

„Ce-a fost mai greu a trecut!”

„Ne-au pus în dificultate, dar suntem bucuroși pentru că ne-am descurcat foarte bine. Ne așteaptă un nou meci dificil cu FC Botoșani și ne dorim să câștigăm din nou.

Ce a fost mai greu, a trecut! Acum trebuie să facem din nou acel fotbal frumos pe care îl jucăm. Orașul merită, echipa merită, fanii aceștia minunați merită. Nu vreau să mă contrez cu alte persoane, îmi văd de treaba mea și la final se va trage linia și vom vedea unde ne vom situa”, .

„Mă bucur că am marcat, dar sunt mai fericit pentru că mi-am ajutat echipa să câștige. Jocul colectiv e cel mai important. Mă simt bine la U Cluj, totul este bine pentru mine aici. Colegii m-au primit bine, ne dorim să luăm fiecare meci în parte, dar orice e posibil. Mă așteptam să vină mingea la mine, m-am dus spre ea și am marcat.

Lupta va fi de care pe care, noi trebuie să ne câștigăm meciurile, trebuie să luăm fiecare meci în parte. Sunt aici ca să câștig, să îmi ajut echipa și să dau totul pe teren”, a declarat și Andrej Fabry.