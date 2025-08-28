Sport

Alex Cicâldău a numit „cea mai mare bucurie” a sa după Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1: „Acum reușesc să fac asta”

Alex Cicâldău a marcat și în retur contra lui Istanbul Bașakșehir și a contribuit la calificarea istorică a Universității Craiova în faza ligii din UEFA Conference League.
Bogdan Mariș
29.08.2025 | 00:25
Alex Cicâldău a reacționat după ce Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League. FOTO: Sport Pictures

Alex Cicâldău a înscris pentru Universitatea Craiova și în returul contra lui Istanbul Bașakșehir, câștigat de gruparea din Bănie cu scorul de 3-1. La final, mijlocașul a vorbit despre victoria obținută, dar și despre ce va urma în Conference League pentru formația pregătită de Mirel Rădoi.

Ce a declarat Alex Cicâldău după Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în meciul tur contra lui Istanbul Bașakșehir, primul gol fiind marcat de Alex Cicâldău. În returul de pe „Ion Oblemenco”, turcii au reușit să deschidă scorul în minutul 7, prin Selke, însă avantajul a rezistat doar două minute, deoarece mijlocașul a „recidivat” și pe teren propriu.

Cicâldău a primit balonul de la Bancu în careul advers și l-a învins pe Babacan, egalând situația pe tabelă. Mai apoi, Ștefan Baiaram a marcat pentru 2-1, iar scorul final a fost stabilit în minutul 81, de Steven Nsimba. Alexandru Cicâldău a reacționat la finalul partidei. „Știam de la început că ne va aștepta un meci poate mai dificil decât cel de la Istanbul.

Mă bucur foarte tare că am reușit să marchez din nou și să îmi ajut echipa, mai ales după ce ei au avut 1-0. Am dat dovadă de un caracter puternic. Mister ne-a spus încă de la meciul tur că ne așteaptă o partidă foarte grea. Pentru mine este o perioadă foarte bună.

Mi-am revenit fizic, am o lună și o săptămână de când am revenit după accidentare, am jucat foarte multe meciuri. Mă simt foarte bine, am și realizări, îmi ajut echipa foarte mult. Mă gândesc că acum 3-4 luni nu puteam merge și acum reușesc să îmi ajut echipa, asta este cea mai mare bucurie”, a declarat mijlocașul, conform Digi Sport.

Alex Cicâldău a vorbit despre meciurile pe care Universitatea le va disputa în Conference League

Alex Cicâldău a declarat că fotbaliștii nu vor beneficia de o zi liberă după acest succes, programul „spartan” al lui Mirel Rădoi fiind în continuare de actualitate. „Ce liber? Mâine avem antrenament și refacere, pentru că avem meci în campionat. (n.r. nu aveți timp să vă bucurați) Nu”, a declarat mijlocașul.

Universitatea Craiova va disputa șase partide în faza ligii din UEFA Conference League, unde va avea oportunitatea de a se lupta pentru un loc în primăvara europeană. „Sunt meciuri foarte importante, de asta ne-am apucat de fotbal, să jucăm astfel de meciuri, este o plăcere fantastică”, a transmis internaționalul român.

