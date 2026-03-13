Alex Cicâldău a răbufnit după U Craiova – FC Argeș 0-1: „S-a vorbit prea mult că suntem favoriți la campionat”

Universitatea Craiova părea favorită la câștigarea SuperLigii României înainte de acest play-off, atât prin jocul prestat, cât și prin poziția în clasament. Oltenii nu au reușit să se distanțeze în ultima etapă din sezonul regulat, când au remizat cu Rapid, iar play-off-ul l-au început cu stângul, pierzând pe teren propriu împotriva lui FC Argeș.

Alex Cicâldău a spus care este principalul motiv pentru care Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș

Play-off-ul sezonului 2025/2026 a început cu o mare surpriză. Revelația campionatului, FC Argeș, care a fost ocupanta locului șase după 30 de etape, a reușit să se impună pe „Ion Oblemenco” împotriva liderului, care părea că va defila în acest sezon spre câștigarea campionatului și, de ce nu, a Cupei României.

Cu toate acestea, și ar putea deja să piardă prima poziție, din cauza înjumătățirii punctelor ce a avut loc înaintea începerii play-off-ului. Rapid se află la doar două puncte în spate și o poate devansa pe Craiova dacă va câștiga împotriva lui Dinamo. Alex Cicâldău crede că faptul că s-a vorbit prea mult despre avansul echipei sale, dar și lipsa ocaziilor au adus vineri seară eșecul Universității:

„De mâine trebuie să ne gândim la următorul meci. Sincer, nu știu să spun acum la cald ce nu a mers. Trebuie să analizăm meciul în zilele următoare și să vedem unde am greșit. Eu cred că nu prea am avut ocazii de gol. Presiune există la oricine. Noi nu simțim presiune. Este un alt campionat, mai avem 9 meciuri și trebuie să dăm tot ce e mai bun ca să ieșim învingători.

Cine a zis că părea că am scăpat de toată lumea? Era clar că punctele se vor înjumătăți. S-a vorbit prea mult că suntem favoriți. Am încercat să jucăm mai direct, să fim mai incisivi pentru a restabili egalitatea și a încerca să câștigăm, însă în final nu am reușit și asta a fost”, a declarat Alex Cicâldău, conform

Cum a reacționat Ștefan Baiaram la huiduielile de pe „Ion Oblemenco”

Ștefan Baiaram a fost una dintre marile dezamăgiri ale Craiovei în acest meci. Atacantul în vârstă de 23 de ani nu a avut realizări ofensive împotriva lui FC Argeș, iar fanii l-au taxat pentru acest lucru. În minutul 83, atunci când Coelho a decis să-l schimbe cu Houri,

Spre deosebire de alte dăți, când se certa cu suporterii, Baiaram a trecut ușor peste acest moment. El a fost extrem de calm și a ales să-și aplaude fanii, fiind conștient că au un motiv întemeiat pentru care să fie supărați în urma prestației colective a echipei, dar și a prestației sale individuale.