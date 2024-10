Alex Cicâldău, debut cu stângul la Universitatea Craiova: „Sunt puțin supărat”. Ce promisiune le-a făcut fanilor

Costel Gâlcă l-a aruncat în luptă pe Alexandru Cicâldău în Universitatea Craiova – FC Botoșani. Mijlocașul „juveților” le-a mulțumit fanilor de pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru primire și le-a făcut o promisiune.

Cicâldău rămâne optimist după Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Avem jucători foarte talentați” Ce le-a promis fanilor

Universitatea Craiova nu a reușit să câștige cele trei puncte puse în joc cu FC Botoșani. Totuși, oltenii rămân pe poziția secundă din SuperLiga după ce Dinamo București a pierdut cu 2-0 derby-ul cu rivalii de la FCSB.

Alexandru Cicâldău a revenit la pe stadionul „Ion Oblemenco”. „Cic” a intrat în minutul 60, iar fanii „alb-albaștrilor” i-au scandat numele în momentul schimbării efectuate de Costel Gâlcă.

La sfârșitul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Alexandru Cicâldău a vorbit despre prestația „alb-albaștrilor”: „Mă bucur foarte mult că am intrat în teren, dar sunt puțin supărat că nu au reușit să câștigăm.

Cred că ne-a lipsit primul gol, aveam nevoie de el. Trebuie să fim mai atenți în fața porții la meciurile următoare. Vreau să le mulțumesc fanilor, mă bucur că mă susțin. Îi asigur că nu o să îi dezamăgesc.

Îmi doresc să fiu sănătos, vreau să îmi ajut echipa. Trebuie să ne uităm la noi, trebuie să facem lucrurile mai bine și așa o să fim acolo sus. Avem o echipă cu jucători foarte talentați, dar trebuie să creștem de la meci la meci”.

Ce spune Vladimir Screciu: „Nu e momentul să ne găsim scuze”

Rezultatul de egalitate de pe stadionul „Ion Oblemenco” nu i-a picat bine lui Vladimir Screciu. Mijlocașul Universității Craiova a spus cum a fost primită remiza împotriva celor de la FC Botoșani în vestiarul „alb-albastru”.

Mijlocașul Universității Craiova a vorbit și despre . La partida cu FC Botoșani au fost aproximativ 9.100 de suporteri, așa cum FANATIK a dezvăluit.

„Păcat, pur și simplu nu a vrut să intre mingea în poartă, am încercat. Cei de la Botoșani au avut două ocazii pe greșelile noastre. Eram încrezători înaintea meciului pentru că am avut la dispoziție două săptămâni să ne pregătim.

Pentru noi e frustrant că nu am luat cele trei puncte. Am avut destul de multe ocazii, trebuia să înscriem din prima repriză la câte ocazii am avut. Ăsta este fotbalul, este vina noastră că nu am reușit să marcăm.

(n.r. – Cât de mult a contat lipsa galeriei?) Foarte mult, ne pare rău de ce se întâmplă. Suntem alături de ei pentru că ne dorim să fie alături de noi. Nu e momentul să ne găsim scuze, pur și simplu este vina tuturor pentru că trebuia să câștigăm.

Nu contează cine a fost aici și cine a fost la națională”, a spus Vladimir Screciu la finalul partidei.