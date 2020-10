Alex Cicâldău, eroul Universităţii Craiova în derby-ul cu Dinamo: “Am avut noroc”

Alexandru Cicâldău a fost eroul Craiovei în victoria din derby-ul cu Dinamo de pe Național Arena.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Playmaker-ul celor de la Craiova a transformat în minutul 28 penalty-ul prin care oltenii și-au asigurat cele 3 puncte.

Oltenii continuă parcursul perfect în Liga 1 unde se află pe primul loc cu maxim de puncte obținute după primele 7 etape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Cicâldău eroul Universității Craiova: : “Am avut noroc”

“Ne-am urmărit scopul de a lua cele 3 puncte, am reuşit să deschidem scorul şi după am încercat să ne apărăm punctele. Mă bucur că a intrat mingea în poartă, am bătut slab penalty-ul, dar e bine că am avut noroc.

Ne lipsesc foarte mult Koljic şi Mihăilă, erau doi jucători foarte buni şi esenţiali pentru echipă, dar vedeţi ca echipa… Reuşim de fiecare dată lucruri frumoase îmrepună. Eliminarea din Europa a fost o greşeală din care am învăţat foarte multe, iar pierderea campionatului în ultima etapă ne-a ambiţionat foarte mult.

ADVERTISEMENT

Încerc să fiu din ce în ce mai bine, am acea problemă, am avut o vacanţă foarte scurtă, e al doilea an la rând când păţesc aşa şi încerc de la meci la meci să fiu mai bine fizic”, a declarat Alexandru Cicâldău după meci.

Ștefan Baiaram: “Acesta va fi anul nostru”

Extrema celor de la Craiova, Ștefan Baiaram, în vârsța de 17 ani, consideră ca sezonul este al Universității iar începutul perfect de sezon anunța un titlu mult așteptat de către olteni:“Important este că am câştigat şi am adus toate cele trei puncte acasă. A fost un meci foarte greu, cu o echiopă foarte bună, sunt sigur că anul acesta se vor bate la campionat şi sperăm să facem o figură frumoasă anul acesta şi să ne batem iarăşi acolo sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt sigur că anul acesta va fi anul nostru. După cum aţi văzut, am început foarte bine şi sperăm să terminăm la fel de bine.” a declarat Baiaram la finalul partidei câștigate contra celor de la Dinamo Bucureșți.

Pentru U Craiova urmează partida de vineri în compania celor de la Academica Clinceni iar meciul se va disputa pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

ADVERTISEMENT