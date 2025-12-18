Alex Cicâldău i-a lăsat pe greci fără cuvinte! Mijlocașul Craiovei a marcat cu AEK primul său gol în Conference League

ADVERTISEMENT

Alexandru Cicâldău (28 de ani) i-a lăsat muți pe greci după reușita din AEK – Universitatea Craiova. Mijlocașul a înscris pentru 2-0 pe OPAP Arena. A fost primul său gol în actuala ediție de UEFA Conference League.

Alex Cicâldău, gol de kinogramă în AEK Atena – Universitatea Craiova

Alex Cicâldău a jucat în toate cele 6 etape din „faza ligii” UEFA Conference League. În ultima rundă, în care Universitatea Craiova a avut decisivul cu AEK Atena, mijlocașul a reușit să și spargă gheața. Cicâldău a marcat primul gol în competiție după o fază de toată frumusețea.

Fotbalistul din Mangalia a primit mingea de la Assad Al Hamlawi. După preluare, balonul a rămas cu noroc la „Cic”, care a făcut o preluare senzațională și a reluat din voleu de la marginea suprafeței de pedeapsă. Șutul românului l-a lăsat fără replică pe Strakosha. – vezi

Până și jurnaliștii eleni, de la , au rămas fără cuvinte după reușita lui Alex Cicâldău. „Contraatac minunat al Craiovei, Cicâldău a preluat după o deviere norocoasă, a prins un șut frumos și a trimis mingea în plasă”, au scris grecii.

Golul a fost extrem de important pentru Universitatea Craiova, care avea nevoie de cel puțin un punct pe OPAP Arena pentru a În minutul 81, Filipe Coelho a decis să îl înlocuiască pe Alex Cicâldău. În locul mijlocașului a intrat francezul Lyes Houri.

Cicâldău a marcat trei goluri și în preliminarii

Deși a fost primul gol în „faza ligii” Conference League, Alex Cicâldău a mai punctat de trei ori în acest sezon european. Mijlocașul a făcut-o în preliminariile competiției.

Cicâldău a punctat o dată în meciul cu FK Sarajevo, câștigat de olteni cu 4-0, și de două ori în dubla din play-off, cu Istanbul BB, în care U Craiova s-a impus la general cu scorul de 5-2.