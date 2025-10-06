Alex Cicâldău își toarnă cenușă-n cap după FCSB – U Craiova 1-0: „Promit că mă voi revanșa!”

și a pierdut poziția de lider a SuperLigii României în fața Rapidului. Alex Cicâldău a primit un cartonaș roșu într-un moment important al meciului și a dat peste cap tot jocul echipei sale.

ADVERTISEMENT

Alex Cicâldău le-a cerut iertare suporterilor după gafa din meciul cu FCSB

Mijlocașul, vizibil afectat de cartonașul roșu primit, a ținut să își ceară scuze public pentru „nefăcuta“ din meciul cu FCSB. Acesta le-a și promis fanilor cu această ocazie că se va revanșa cât mai curând posibil.

„Vreau să le cer scuze suporterilor și tuturor celor din staff pentru prostia mea de astăzi. Am jucat un fotbal ok per total, am avut și ocazii, dar am fost neinspirați în fața porții. Trebuie să ne revanșăm data viitoare, obligatoriu. A fost un joc echilibrat, dar noi am avut șansele mai bune.

ADVERTISEMENT

Eu mă simt bine și când joc din trei în trei zile, nu cred că e o problemă asta. Dacă marcam la ocaziile avute, era altul scorul final. Supărare este, a fost o greșeală de-a mea, prima dată în carieră când fac așa ceva. Trebuie să analizăm ce am greșit și să vedem ce facem în continuare. Promit că mă voi revanșa!“, a spus Alexandru Cicâldău la flash-interviu.

Vladimir Screciu a mitraliat arbitrajul după FCSB – U Craiova 1-0

. Acesta nu-și explică de ce s-a acordat lovitură de pedeapsă, având în vedere că nu a fost niciun contact real.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău pentru acel penalty. Am revăzut faza, nu știu unde a fost penalty. Dacă a fost contact la piciorul stâng, faultul era în afara careului. Nu a fost niciun penalty. Noi am luat mereu galbene, ei nimic. Aveam alte așteptări de la meciul ăsta când vine vorba de arbitraj. Am încercat, am vrut. Îmi pare rău pentru Cicâldău că a luat roșu, știu bine cum este, am trecut de curând prin asta și e dureros. Mă gândesc la el, știu ce simte. Cu Rakow am greșit, îmi asum, sunt responsabil, dar în seara asta nu e vorba de penalty. Mi-a luat fața acolo, dar nu pot să-mi dau seama cum s-a dictat penalty. Chiar sunt supărat. În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și se mira că nu a primit încă un cartonaș galben, în timp ce noi am primit pe bandă rulantă.

ADVERTISEMENT

E supărare din cauza rezultatelor. Cu Rakow așa a fost să fie, dar acum meritam să marcăm. Mister ne-a spus că e bucuros pentru atitudinea noastră. Ne macină acest eșec, pentru că trebuia să câștigăm pe fondul jocului nostru din prima repriză. Îmi pare rău că am debutat așa în Conference, aveam alte pretenții de la mine. Grupul nostru este unul bun, ne înțelegem bine, dar trecem printr-o formă mai slabă. Pauza competițională de data trecută nu ne-a priit, dar acum sperăm să ne ajute. Urmează meciurile cu Moldova. Mă bucur că m-am întors la națională și sper să joc. Tot timpul când se va apela la mine, voi da totul pe teren“, a declarat și Vladimir Screciu.