Alex Cicâldău le-a dat peste nas turcilor în Bașakșehir – Universitatea Craiova! Gol la Istanbul după ce a fost șicanat înainte de meci. Video

La conferința de presă premergătoare acestei partide, , când a fost întrebat de către un jurnalist turc în legătură cu perioada mai degrabă nefericită petrecută de el la Galatasaray.

Alex Cicâldău, cel mai bun răspuns posibil pentru jurnaliștii turci în meciul Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova

Mijlocașul a spus că doar din respect pentru presa din această țară va încerca să răspundă. În plus, a ținut să sublinieze că în primul său sezon la gruparea „Cim Bom” a fost folosit totuși destul de mult.

„Aș prefera să vorbesc mai mult despre meciul de mâine, dar din respect pentru jurnaliștii turci îi voi răspunde. La Galatasaray am jucat în sezonul în care am fost, iar referitor la transferurile pe care le fac de ceva ani, da, se vede asta în rezultate, că fac niște transferuri spectaculoase.

Cu siguranță suntem foarte conștienți de meciul de mâine, trecem printr-o perioadă bună, zic eu, și vrem să continuăm mâine. Suntem pregătiți mental, știm că nu ne va aștepta un meci ușor, am făcut până acum un joc bun de echipă, eu zic că asta poate rezolva o calificare.

Este un lucru normal pentru mine, mă gândesc doar la meciul de mâine și sper ca aportul meu de mâine să fie unul semnificativ. Știu din anii trecuți această echipă, dar nu am întrebat pe absolut nimeni.

Cunosc atmosfera, trebuie să ne intereseze mai puțin acest lucru și să intrăm pe teren să facem ceea ce trebuie”, a declarat fotbalistul echipei antrenate de Mirel Rădoi.

Mijlocașul oltenilor a deschis scorul în acest tur al play-off-ului din Conference League

Iar faptul că s-a declarat atât de motivat și de concentrat pentru această partidă s-a văzut din plin pe teren. Alex Cicâldău a reușit să deschidă scorul în în prelungirile primei reprize.