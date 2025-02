Alex Cicâldău, marea lovitură pe care a dat-o Mirel Rădoi la Craiova. Cum a reușit să-l schimbe în timp record

Universitatea Craiova merge ceas sub comanda lui Mirel Rădoi. Oltenii au ajuns la trei victorii consecutive și au urcat, pentru moment, pe primul loc în Superliga României. Sorin Cârțu este impresionat de felul în care arată echipa și consideră că jucătorii se mișcă altfel pe teren sub comanda noului antrenor.

Universitatea Craiova, pe primul loc în Superliga

Echipa din Bănie arată mai bine din punct de vedere ofensiv. În plus, jucătorii care nu aveau prea multe realizări sub comanda lui Costel Gâlcă și-au ridicat mult nivelul odată cu venirea noului antrenor.

Sorin Cârțu, oficialul celor de la Universitatea Craiova, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre . Acesta a lăudat felul în care Mirel Rădoi a schimbat filozofia de joc.

„E un sentiment deosebit. E un sentiment de bucurie, dar cu reținere. Trebuie să joace și FCSB, și U Cluj, și CFR. Pot să treacă peste noi. Cine știe ce se va întâmpla la meciurile astea? Este foarte bine. Trebuie să câștigăm și partida cu Oțelul. Eu l-am felicitat pe Mirel. Dacă luăm trei puncte, suntem pe orbită la titlu. Trebuie exploatată poziția câștigată.

Mirel a venit și a cerut mai multă agresivitate. Am văzut și la meciul cu cei de la U Cluj. Aseară am avut jocul sub control. Au fost situații bune de a marca și înainte de gol. Victoria de aseară cu Slobozia continuă traiectoria pe care noi o ceream.

Noi am mai avut serii de victorii. Mirel a reușit să îi responsabilizeze. Este foarte greu să duci la bun sfârșit un meci de genul ăsta. Dacă pierzi, toată lumea sare pe tine”, a declarat Sorin Cârțu.

Cum l-a revitalizat Mirel Rădoi pe Cicâldău

În plus, oficialul din Bănie consideră că Alex Cicâldău iese mult mai mult în evidență în sistemul implementat de Mirel Rădoi. Mijlocașul a reușit, într-un timp scurt, să își ridice nivelul și a devenit un om de bază pentru olteni.

„Mirel joacă un 4-3-3. L-a ținut pe Cicâldău în echipă. La meciul cu Iașiul, Cicâldău a rămas în teren și a avut reușite pentru a-i da încredere, ba chiar a și marcat. La fel și în partida cu U Cluj.

Nu aș vrea să dau prea multe din casă. Sunt multe situații în care jucătorii au început să ceară mingea în spatele apărării. Și Safira este un jucător care cere balonul în profunzime. Mi-a plăcut și Houri. Are trei pase luminate sezonul ăsta. Echipa are un alt mod de exprimare, unul mai spectaculos”, a explicat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.