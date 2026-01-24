Alex Cicâldău se gândește la barajul Turcia – România după ce a fost omul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Cu mare drag voi merge acolo”

ADVERTISEMENT

Alex Cicâldău a marcat un gol în meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0, iar la final a fost declarat cel mai bun jucător al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”, disputat în cadrul etapei cu numărul 23 din acest sezon regulat de SuperLiga. Cealaltă reușită a oltenilor a fost semnată de Monday Etim. După această victorie, echipa antrenată de Filipe Coelho a revenit pe primul loc în campionat.

Alex Cicâldău este gata de o convocare pentru barajul Turcia – România! Ce a declarat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0

După finalul jocului, mijlocașul a fost întrebat, printre altele, și dacă se gândește la o posibilă convocare a lui la meciul crucial Turcia – România din martie, semifinala barajului de accedere la Cupa Mondială din vară. Cicâldău a răspuns și a explicat în primă fază că a ajuns din nou de ceva timp să se simtă foarte bine din punct de vedere fizic, după acea accidentare destul de gravă suferită în trecut.

ADVERTISEMENT

Astfel, el a transmis, în mod așteptat, că și-ar dori foarte mult să facă parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru meciul de la Istanbul. Așadar, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Alex Cicâldău este motivat să dea totul pentru a ajuta naționala să meargă mai departe în drumul spre

„E mai puțin important că am ieșit omul meciului, ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte, am jucat împotriva unei echipe bune. Noi încercăm să ne facem treaba zi de zi la antrenamente, iar la meci să punem în practică ce pregătim. Fiecare meci este diferit, am întâlnit o echipă bună, bine așezată în teren.

ADVERTISEMENT

Mă simt bine după acea accidentare, am început să joc treptat, mă simt bine fizic și sper să o țin tot așa. Cred că de la începutul sezonului suntem o echipă, jucăm pentru echipă, fiecare își pune calitățile în slujba echipei.

ADVERTISEMENT

Da, orice jucător își dorește la echipa națională, cu mare drag voi merge acolo, ca de fiecare dată, să dau tot ce am mai bun. Este destul de devreme, în seara asta trebuie să ne bucurăm pentru această victorie, dar mai sunt destule meciuri, se poate întâmpla orice”, a spus Alex Cicâldău