Sport

Alex Cicâldău se gândește la barajul Turcia – România după ce a fost omul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Cu mare drag voi merge acolo”

Alex Cicâldău, omul meciului Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0! Ce a spus despre o convocare pentru barajul Turcia - România
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.01.2026 | 23:07
Alex Cicaldau se gandeste la barajul Turcia Romania dupa ce a fost omul meciului Universitatea Craiova FC Botosani 20 Cu mare drag voi merge acolo
ULTIMA ORĂ
Alex Cicâldău a marcat în meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Alex Cicâldău a marcat un gol în meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0, iar la final a fost declarat cel mai bun jucător al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”, disputat în cadrul etapei cu numărul 23 din acest sezon regulat de SuperLiga. Cealaltă reușită a oltenilor a fost semnată de Monday Etim. După această victorie, echipa antrenată de Filipe Coelho a revenit pe primul loc în campionat.

Alex Cicâldău este gata de o convocare pentru barajul Turcia – România! Ce a declarat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0

După finalul jocului, mijlocașul a fost întrebat, printre altele, și dacă se gândește la o posibilă convocare a lui la meciul crucial Turcia – România din martie, semifinala barajului de accedere la Cupa Mondială din vară. Cicâldău a răspuns și a explicat în primă fază că a ajuns din nou de ceva timp să se simtă foarte bine din punct de vedere fizic, după acea accidentare destul de gravă suferită în trecut.

ADVERTISEMENT

Astfel, el a transmis, în mod așteptat, că și-ar dori foarte mult să facă parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru meciul de la Istanbul. Așadar, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Alex Cicâldău este motivat să dea totul pentru a ajuta naționala să meargă mai departe în drumul spre turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. 

„E mai puțin important că am ieșit omul meciului, ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte, am jucat împotriva unei echipe bune. Noi încercăm să ne facem treaba zi de zi la antrenamente, iar la meci să punem în practică ce pregătim. Fiecare meci este diferit, am întâlnit o echipă bună, bine așezată în teren.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

Mă simt bine după acea accidentare, am început să joc treptat, mă simt bine fizic și sper să o țin tot așa. Cred că de la începutul sezonului suntem o echipă, jucăm pentru echipă, fiecare își pune calitățile în slujba echipei.

ADVERTISEMENT
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a...
Digisport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova

Da, orice jucător își dorește la echipa națională, cu mare drag voi merge acolo, ca de fiecare dată, să dau tot ce am mai bun. Este destul de devreme, în seara asta trebuie să ne bucurăm pentru această victorie, dar mai sunt destule meciuri, se poate întâmpla orice”, a spus Alex Cicâldău la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. 

Filipe Coelho a dezvăluit ce probleme a avut cu Bîrsan în U Craiova...
Fanatik
Filipe Coelho a dezvăluit ce probleme a avut cu Bîrsan în U Craiova – FC Botoșani 2-0. Ce i-a zis, de fapt, arbitrului
Valeriu Iftime a răbufnit după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Am auzit...
Fanatik
Valeriu Iftime a răbufnit după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Am auzit doar cât de bună e FCSB și cât de slabi suntem noi”
Momente uluitoare după Burnley – Tottenham 2-2, meci care a putut fi urmărit...
Fanatik
Momente uluitoare după Burnley – Tottenham 2-2, meci care a putut fi urmărit în direct pe Voyo! Antrenorul lui Radu Drăgușin a fost „distrus” de fani. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității',...
iamsport.ro
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității', iar acesta a fugit în Germania cu o jucătoare de tenis: 'Niciodată nu ați spus, incredibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!