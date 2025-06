Alex Cicâldău se pregătește să revină pe teren după accidentarea suferită. „Asta îmi doresc cel mai mult”. Video

Alexandru Cicâldău se recuperează după accidentarea suferită în sezonul precedent. Pe contul oficial de YouTube al Universității Craiova a fost postat un vlog în care au fost și secvențe cu mijlocașul echipei din Banie în prim plan.

Alex Cicâldău încă se recuperează după accidentarea suferită în primăvară

Alex Cicâldău a făcut câteva jocuri bune, însă a avut parte de un ghinion uriaș în luna martie, într-o partidă cu Oțelul Galați. El a suferit o ruptură musculară și a ratat restul sezonului.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a spus câteva cuvinte despre dubla cu Sarajevo din preliminariile Conference League, într-un clip postat pe YouTube.

„Mai avem câteva zile de cantonament și sper să meargă lucrurile ca până acum”

„E foarte bine că am început să fac mai multe lucruri. Am început să fac exerciții ceva mai fizice. După o perioadă atât de lungă, încep să îmi intru în ritm. E o perioadă de care am nevoie. Sper să joc cât mai repede. Asta îmi doresc cel mai mult.

ADVERTISEMENT

Avem o dublă cu cei de la Sarajevo pe care trebuie să o câștigăm. Mai avem câteva zile de cantonament și sper să meargă lucrurile ca până acum. Trebuie să tratăm fiecare meci la victorie”, a spus Alexandru Cicâldău.

Oltenii vor avea parte de o vară extrem de încărcată. Obiectivul este, fără doar și poate, calificarea în faza principală a UEFA Conference League, însă traseul din preliminarii se anunță unul extrem de dificil. Mirel Rădoi are însă mare încredere în jucătorii săi.

ADVERTISEMENT

Alexandru Cicâldău are o cotă de piață de două milioane de euro. Universitatea Craiova l-a transferat în 2021 la Galatasaray pentru 6,5 milioane de euro. Mijlocașul a jucat ani buni în Turcia, însă a revenit în Banie în această iarnă.