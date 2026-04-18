Alex Cîmpanu e pe val în China! Dezvăluiri despre viața în unul dintre cele mai futuriste orașe: „Trece trenul prin bloc la etajul 28”

George Cîmpanu s-a transferat în iarnă la Chongqing Tongliang, iar fostul fotbalist al celor de la FC Botoșani o duce excelent în campionatul Chinei. A devenit un om de bază în echipa sa, alături de care se bate la titlu. Mijlocașul a vorbit cu FANATIK despre adaptarea sa într-unul dintre cele mai futuriste orașe din lume.

George Cîmpanu a prins transferul carierei. Visează la titlu în China

În februarie, George Cîmpanu a bătut palma cu oficialii de la Chongqing Tongliang. Mijlocașul român a jucat de atunci meciuri în China și a reușit să înscrie două goluri și să ofere o pasă decisivă. Acesta a vorbit despre fotbalul din Asia și spune că nivelul este mai ridicat decât în Superliga României.

„Suntem pe val, locul doi după primele 6 etape, la două puncte de lider. Am făcut egal cu ei, ne-au egalat la 3 în prelungiri. Au vreo 4 brazilieni foarte buni. Tocmai am bătut cu 2-0 pe Shenzhen, echipă care aparține de Manchester City, și am fost din nou decisiv, am scos un cartonaș roșu în minutul 42. La al doilea gol am dat la poartă și, din blocaj de pe linia porții, s-a dus mingea pe 11 metri la căpitanul echipei și a marcat el. Mă simt bine și cred că mi se potrivește campionatul, mă avantajează pentru că se joacă mult pe tranziție.

Se aleargă mult, trebuie să ai capacitate mare de efort, terenurile sunt foarte bune. Nivelul e mult mai ridicat față de fotbalul românesc, atât din punct de vedere al ritmului, cât și al intensității. Poate că România stă mai bine tactic. Noi avem o echipă tânără, cu foarte mulți jucători chinezi de echipă națională. Sunt mulți străini de valoare la fiecare echipă, mulți brazilieni, și eu cred că nu e surpriză că vin jucători la națională de aici. Condițiile sunt de top de la A la Z: infrastructură, refacere, financiar, trei terenuri de antrenament, toate impecabile, stadion, suporteri. Aici te poți bucura de fotbal și de viață, sunt foarte primitori și te ajută cu orice. Deja le-am intrat suporterilor la suflet și sunt foarte iubit aici. Chiar mă simt apreciat și mi-aș dori să continui aici”, a precizat fotbalistul în exclusivitate pentru FANATIK.

Campionatul Chinei, mai puternic decât Superliga României!? Verdictul lui George Cîmpanu

Fotbalistul a vorbit și despre și recunoaște că, dacă o va ține tot așa și va continua să fie decisiv pentru echipa de club, va începe să viseze și la o convocare la naționala de seniori a României. George Cîmpanu s-a integrat foarte bine la noul club, însă rămâne foarte conectat și la fotbalul românesc.

„Deja suntem o surpriză, am bătut și echipa lui Mitriță, una de mare tradiție. A fost o revedere frumoasă și chiar am povestit puțin. Am vorbit și de Craiova și de cât de frumos ar fi să câștige titlul. Avem amintiri frumoase acolo împreună și am făcut schimb de tricouri. M-am simțit ca acasă și mi-aș dori să fie campioni. Chiar dacă nu am plecat în cele mai bune condiții, m-am simțit bine și toți cei din club sunt profesioniști. U Cluj are o echipă puternică și este pe val. Când îmi permite fusul orar, mă uit la meciuri și cred că se va juca până în ultima etapă. În ultimele 4 meciuri în România am marcat 4 goluri, am venit aici și am făcut diferența și pot spune că visez și eu la echipa națională. Am fost și la tineret, unde am două turnee finale, și normal că mă gândesc”, a mai spus fotbalistul.

Fostul fotbalist de la FC Botoșani trăiește într-un oraș SF

. Metropola din China pare desprinsă din filmele SF. Este un centru economic și industrial important, cunoscut pentru infrastructura sa complexă, cu drumuri pe mai multe niveluri, linii de metrou suspendate și clădiri construite pe coline. Fotbalistul a recunoscut că a rămas șocat când a văzut cum trenurile trec pur și simplu prin blocuri.

„Chongqing e un oraș incredibil, cu 37 de milioane de locuitori. Sunt foarte multe de vizitat și e foarte frumos. E cu totul și cu totul altă lume și sunt cu foarte mulți ani înaintea noastră, nu doar la nivel de tehnologie. Sunt hoteluri cu 60 de etaje, străzi unde ai impresia că ești la nivelul solului, dar ești de fapt la nivelul etajului 28, vezi trenul cum trece prin bloc, multe lucruri de genul acesta.

E un parc unde poți să intri să te joci cu ursuleții panda, tot felul de magazine cu absolut orice. Totul se face prin telefon, pe aplicația lor WeChat. Nu ai nevoie de carduri, de absolut nimic. Oamenii merg înainte și trebuie să joci după regulile lor. Ai camere video din 3 în 3 metri pe străzi și nu are ce să ți se întâmple. Sunt foarte educați. Dacă plouă, adidașii rămân curați, aspiră străzile zilnic, nu ai cum să te murdărești”, a precizat fostul mijlocaș de la FC Botoșani.

Cîmpanu s-a întâlnit deja cu mai mulți fotbaliști români. Ce l-a impresionat total în China

Un alt detaliu care l-a impresionat total pe George Cîmpanu este felul în care echipa medicală se ocupă de accidentările jucătorilor. Acesta a precizat că, în doar câteva zile, cu ajutorul staffului, a scăpat de o entorsă destul de complicată, care în mod normal l-ar fi ținut pe bară. În plus, mijlocașul a spus câteva cuvinte și despre întâlnirea cu Nicolae Stanciu.

„Au alte metode, recuperarea e ceva incredibil. Am jucat cu entorsă de gradul 2, glezna mov. Mi-au extras sânge de acolo. În România aș fi stat pe bară cel puțin o săptămână cu accidentarea asta. Am jucat cu entorsă de gradul 2 în 4 zile. Nu puteam să calc cu piciorul acum 4 zile. Am jucat și împotriva lui Stanciu și aștept să îi întâlnesc și pe Alex Ioniță, care m-a ajutat să îmi iau un VPN special pentru Europa, și pe Andrei Burcă. E ceva să te întâlnești la zeci de mii de kilometri de casă. Aici sunt foarte profesioniști. Ai terminat meciul, ai vizionare imediat și apoi pregătești deja următoarea partidă. Am translator non-stop care îmi traduce tot, inclusiv la antrenament”, a conchis George Cîmpanu.