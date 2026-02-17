Alex Conovaru a anunţat obiectivul pentru sezonul de vis al lui Dinamo: „În sufletul meu vreau eventul după ce am trecut prin purgatoriu”

ADVERTISEMENT

Dinamoviștii visează frumos după parcursul excepțional al „câinilor” din acest sezon. Actorul Alexandru Conovaru (47 de ani) este unul dintre cei mai înfocați suporteri ai lui Dinamo, de la care își dorește să câștige eventul: campionatul și Cupa României!

De când n-a mai făcut Dinamo eventul. Visul lui Alex Conovaru

, și, după 27 de etape, este pe locul 2 în SuperLiga, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. În plus, echipa lui Zeljko Kopic e calificată și în

ADVERTISEMENT

Aceste performanțe realizate până acum de roș-albi, îi fac să viseze frumos pe fani. Actorul Alex Conovaru speră să celebreze eventul la finalul stagiunii în curs.

„Pentru mine nu e deloc neașteptat. Nu a fost neașteptat nici sezonul trecut, când toată lumea spunea nu prinzi play-off-ul cu lotul ăsta, vii după ce te-ai bătut să scapi de la retrogradare. Dar eu am înțeles tot planul pe care l-au avut, atât Andrei Nicolescu, cât și Zeljko Kopic. Cu perseverență, cu pași mici, sezonul ăsta asta, sezonul ăsta asta. În fiecare sezon s-au depășit așteptările. Sezonul trecut era obiectiv locurile 7-8 și am reușit să intrăm în play-off.

ADVERTISEMENT

Sezonul ăsta e o cupă europeană. Prima dată play-off-ul. Mă rog, s-a întâmplat aseară. Acum, cupa europeană pare ceva tangibil. De titlu nici nu știu. Mi-e și frică să zic. În sufletul meu mă gândesc. Bă, dacă nu acum, atunci când te gândești. Ești la un punct de Craiova. Ai lăsat Rapid puțin în spate până la meciul direct și până la înjumătățire.

ADVERTISEMENT

Eu vreau Dinamo în cupele europene, mi-e dor de Dinamo în cupele europene, acolo unde vom ieși din primul tur. Că așa se întâmplă când n-ai mai fost de mult în cupele europene. Dar măcar ai emoția aia peste vară. Să resimți emoția de Europa, să intre bani în club, dar în sufletul meu, acolo, eu vreau eventul. Vreau eventul! Vreau cupa și campionatul”, a declarat Alex Conovaru, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Cine e Alex Conovaru

Alexandru Conovaru, născut pe 1 februarie 1979, este un actor român de teatru și film, în prezent actor la Teatrul de Comedie, București. Dinamo, echipa sa de suflet, nu a mai făcut eventul, din sezonul 2002-2003. Atunci, „câinii roșii” au cucerit campionatul și Cupa României cu Ioan Andone pe bancă. „Iubesc foarte mult echipa asta. Am trecut printr-un purgatoriu, aproape de infern, din 2019 până la retrogradare. Dar până la retrogradare a fost venirea spaniolilor. Aia a fost prima retrogradare.

ADVERTISEMENT

Am ajuns să le ducem mâncare la băieți în cantonament la Săftica. Ăia nu aveau ce să mănânce, nu aveau dușuri. Nu exista nimic. Ne rugam de un doctor să vină la echipă, îmi amintesc de doctorul Motoacă. A zis că vine el să ajute.

Iar după ce am retrogradat nu știam dacă ne înscriem în Liga 2, ce jucători mai rămân. Faptul că suntem aici, e atât de mare bucurie. Așteptam și paradoxal ce s-a întâmplat rău cu Dinamo a făcut un mare bine acestui club. Suporterii au devenit foarte uniți. Apropierea dintre suporteri și echipă a fost mai lipită ca niciodată. S-a curățat cumva clubul. Și venirea celor de la Renovatio, venirea lui Andrei. Totul bine s-a părut o chestie sănătoasă”, a adăugat celebrul actor.

22 de ani au trecut de la ultimul event făcut de Dinamo