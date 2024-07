Alex Crețu revine la Maribor pentru prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, care se va juca joi, de la ora 21:15. Fotbalistul „alb-albaștrilor” îi cunoaște cel mai bine pe sloveni, deoarece a îmbrăcat tricoul lor timp de patru sezoane.

Alex Crețu, față în față cu trecutul în Maribor – Universitatea Craiova: „Orașul trăiește pentru echipă, am emoții”

Lupta pentru calificarea în grupele . Formația din Cetatea Băniei dă piept cu Maribor, club la care este legitimat și celebrul Josip Ilicic, fost atacant la Atalanta și Fiorentina.

Alexandru Crețu știe ce poate Maribor, fiind formația pentru care a evoluat din 2018 până în 2021. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a fost emoționant la revenirea în orașul în care a primit prima convocare la echipa națională de seniori.

„Cred că am emoții de când am auzit că jucăm contra lor, am amintiri plăcute în acest oraș și această țară. Este o țară foarte frumoasă și mă bucur că m-am întors aici. Am discutat cu Mister despre echipă, acum avem și tehnologia necesară pentru a vedea foarte multe meciuri ale adversarilor.

I-am urmărit în acești trei ani, nu cred că stilul lor de joc s-a schimbat. În spate au o istorie foarte bogată, îl cunosc foarte bine pe antrenor și mai sunt și câțiva colegi care au jucat împreună cu mine, Maribor are o istorie europeană”, a spus Crețu.

Avertisment pentru colegii de la Universitatea Craiova: „Maribor nu este o echipă mică”

Alex Crețu i-a avertizat deja pe colegii de la Universitatea Craiova înainte partidei din Slovenia. Mijlocașul le cunoaște tradiția și i-a urmărit în fiecare sezon pe cei de la Maribor, care au avut realizări importante în cupele europene.

Fotbalistul care a îmbrăcat și tricoul lui Maribor spune că orașul din Slovenia trăiește pentru echipa de fotbal. Acesta mai spune și ca ambele formații sunt la același nivel, însă speră ca să câștige partida de mâine.

„Se bat pentru calificarea în grupele Europa League și Conference League, este clar că Maribor nu este o echipă mică din Europa. Au istorie și asta îi face să lupte la fiecare meci, nu am vorbit cu foștii colegi. Mulți colegi m-au întrebat de oraș și echipă.

Orașul trăiește pentru echipa Maribor, stadionul va fi plin. Contează și experiența în Europa, contează și infrastructura, cred că suntem două echipe de același nivel și sperăm ca mâine seară o să plecăm învingători acasă”, a mai spus mijlocașul Universității Craiova.