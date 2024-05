Alex Crețu, interviu special înainte de Universitatea Craiova – U Cluj: „O să sfârșesc acolo” De ce nu mai speră la națională

Alex Crețu este cu gândul la barajul pentru Conference League dintre Universitatea Craiova și U Cluj, însă și-a găsit timp liber pentru un interviu special. Mijlocașul „juveților” a vorbit despre negocierile pentru prelungirea înțelegerii, EURO 2024 și a dezvăluit ce colegi ar „trimite” în Germania.

Alex Crețu, sugestii pentru EURO 2024: „Este într-o revenire de formă extraordinară”

FANATIK a realizat un interviu în exclusivitate cu A . Mijlocașul „alb-albaștrilor” și-a dezvăluit și o parte din copilărie din Valea Seacă.

ADVERTISEMENT

Alex Crețu știe și pe ce post va ajunge să joace într-un final, cel de fundaș central. decurg normal și așteaptă să fie campion în sezonul următor.

Alex, povestește-ne puțin despre copilăria ta?

– Am avut o copilărie zbuciumată, chiar am fost un copil obraznic. Îmi aduc aminte cu mândrie de copilăria mea, am avut parte de toate peripețiile posibile și am amintiri cu prieteni din copilărie, care au rămas și peste ani. Am crescut cu ei până la vârsta de 14 ani, atunci am luat-o pe drumuri diferite.

ADVERTISEMENT

Spune o peripeție din copilărie.

– Au fost foarte multe peripeții, mergeam la furat de cireșe, căpșuni. Sunt multe amintiri frumoase pe care le am tipărite în minte.

Cum ai „evadat” de la Valea Seacă?

– În clasa a opta se dă examenul de capacitate, mama mea s-a uitat pe fișa de admitere de la liceu și a văzut liceul sportiv. Jucam fotbal, m-a întrebat dacă vreau să încerc, am ajuns la liceul sportiv și am ajuns să joc fotbal într-un cadru organizat.

ADVERTISEMENT

Ai stat șase ani la Iași, apoi destinul te-a dus spre Slovenia… Cum ai găsit țara, ce te-a surprins la fotbalul de acolo?

– În Slovenia am ajuns prin Zvonko Milojkovic, impresarul pe care l-am avut câțiva ani. El a venit cu oferta și cu el am ajuns la campioana Sloveniei, Olimpija Ljubljana, și la scurt timp m-am transferat la Maribor. Este o țară foarte frumoasă, verde și asta mi-a plăcut cel mai mult.

ADVERTISEMENT

Din Slovenia ai primit și prima convocare la echipa națională. Ai rămas surprins când ți-ai văzut numele în lot?

– De la Mirel Rădoi am primit convocarea și am debutat sub conducerea lui. Este clar că e o mândrie să îmbraci tricoul echipei naționale.

Unde crezi că s-a pierdut contactul cu echipa națională?

– Cred că din cauza evoluțiilor mele, nu am fost un jucător constant și vina este doar la mine.

Te gândești la revenirea sub „tricolor”, poate chiar la EURO 2024?

– Nu mă gândesc la revenire, să fiu sincer cu mine. Grupul deja s-a calificat, Mister Edi are o viziune asupra Campionatului European și cred că este important să meargă cei care s-au calificat, plus sau minus. Cred că Mitriță a făcut un sezon extraordinar și ar trebui să fie acolo.

Câți jucători de la Universitatea Craiova ai lua la EURO 2024?

– Nu merg la EURO 2024, dar aș trimite mai mulți jucători. L-aș lua pe Bancu, Screciu, Mitriță, Andrei Ivan care este într-o revenire de formă extraordinară, cu goluri marcate în ultimele etape.

Alex Crețu știe pe ce post se va retrage din fotbal: „Acolo o să sfârșesc”

În ultimii ani ai început să înscrii din ce în ce mai mult, ce s-a schimbat la tine?

– S-a schimbat poziția în teren, am libertatea de a ajunge în careu. Majoritatea golurilor le dau din careu, am un singur gol în afara careului sezonul ăsta. Sunt un element surpriză, cum s-ar zice.

Te mai vezi jucând fundaș central, așa cum se mai întâmpla în anii trecuți?

– Odată cu înaintarea în vârstă cred că voi reîncepe să joc fundaș central, atunci când îmi voi pierde din calitățile fizice. Cred că acolo o să sfârșesc jucând.

La Universitatea Craiova te-ai transferat după scurta experiența de la FCSB. Cum a fost pentru tine timpul petrecut în Capitală?

– A fost o tranziție pentru fotbalul românesc, venind din Slovenia. Am trecut cu zâmbetul pe buze pentru că am ajuns la o echipă titrată din România.

Cum a fost relația cu Gigi Becali?

– De scurtă durată și frumoasă.

Te gândești să câștigi titlul cu Universitatea Craiova?

– Toți jucătorii care ajung la Universitatea Craiova se gândesc la asta.

Ce crezi că a lipsit în toți anii trecuți?

– Constanța din timpul campionatului, cred că asta a lipsit.

Îți imaginezi cum ar arăta Craiova dacă Universitatea ar fi campioană?

– Mi-au spus colegii că jumătate din oraș a fost blocat când au câștigat Cupa României, cred că la titlul nu mai intră și nu mai iese nimeni din oraș.

Cum e să îi ai în echipă pe Mitriță, Ivan, Houri, Baiaram?

– Sunt jucători de calitate, care în orice moment ar putea să schimbe soarta jocului. Cred că de asta câștigă cât câștigă și trebuie să facă diferența în timpul meciului.

Dezvăluiri de la negocierile cu Universitatea Craiova: „Suntem pe un drum normal”

Mihai Rotaru a spus că vrea să îți ofere un contract nou la Universitatea Craiova, au început negocierile?

– Da, suntem pe un drum normal și vedem ce se întâmplă.

Ce idol are Alexandru Crețu?

– Idolul meu s-a retras chiar zilele trecute, Toni Kroos.

Cine sunt cei mai dificili adversari pe care i-ai avut?

– În meciurile internaționale sunt adversari grei, dar acum nu pot să îți dau un nume exact.

Cine e cel mai bun prieten de la Universitatea Craiova?

– Mă înțeleg foarte bine cu Mihai Căpățînă, cu el am o relație mai specială. În rest mă înțeleg bine cu toată lumea, suntem un grup frumos.

Transmite, te rog, un mesaj pentru suporterii Universității Craiova?

– Având în vedere că ne așteaptă un meci important, îi aștept la stadion și în următorul an să fie mult mai mulți în tribună.