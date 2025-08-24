Sport

Alex Crețu, primele explicații după gestul de la golul marcat în Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești: „Se aud voci și încerc să trec peste ele”

Universitatea Craiova s-a impus în etapa a 7-a din SuperLiga cu scorul de 2-0 în fața Petrolului Ploiești. Alexandru Crețu a deblocat tabela, iar acesta a avut parte de o celebrare inedită.
Iulian Stoica
24.08.2025 | 20:54
Alex Cretu primele explicatii dupa gestul de la golul marcat in Universitatea Craiova Petrolul Ploiesti Se aud voci si incerc sa trec peste ele
Alexandru Crețu, primele reacții după golul marcat în Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești. Sursă foto: sportpictures

Universitatea Craiova își continuă seria de rezultate extraordinare și s-a impus în fața Petrolului Ploiești, în etapa a 7-a din SuperLiga, cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Alexandru Crețu și Ștefan Baiaram în minutele 75, respectiv 80. Ce a declarat la finalul partidei mijlocașul oltenilor.

Alex Crețu, primele explicații după gestul de la golul marcat în Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Partida dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești a fost extrem de echilibrată până în minutul 75, când Alexandru Crețu a deschis scorul. Imediat după reușită, mijlocașul și-a dus ambele mâini la urechi și a făcut semne că nu aude vocile care l-au criticat în ultima perioadă.

La flash-interviu, Alexandru Crețu a transmis că a făcut acel gest pentru a trece mai departe peste vocile rele care l-au criticat în ultima perioadă. Mijlocașul e impresionat de colectivul de la Universitatea Craiova și speră ca forma echipei să fie aceeași în continuare. Totodată, fostul internațional a abordat și returul cu Bașakșehir, acesta făcând apel la public pentru a fi prezenți pe „Ion Oblemenco” în meciul decisiv pentru „Faza Ligii” UEFA Conference League.

„Sunt un luptător! Se aud voci și încerc să trec peste ele”

„(n.r. – Ai pus mâinile la urechi după ce ai marcat golul, ce a vrut să însemne?) Da… Muncesc foarte mult pentru echipă. Avem un grup frumos, un grup unit. Gestul a fost pentru mine, se aud voci și încerc să trec peste ele și să merg mai departe. Sunt un luptător și mă bucur că am ajuns să avem un așa grup, o așa echipă. 

E simplă situația, toți știm ce avem de făcut, suntem îndrumați corect și cred eu că acesta este drumul pe care trebuie să mergem. A fost greu, nu e ușor, au și ei o echipă bună, sunt jucători cu experiență. E frumos să aștepți să dăm un gol, două, trei, dar nu e ușor. Petrolul, dacă nu mă înșel, avea cea mai bună apărare din SuperLigă înainte de acest meci. Au și ei jucători foarte buni și nu e ușor să te bați cu ei.

Am simțit deja vibrația stadionului pentru joi, avem un public minunat. Dacă e cu noi, cred eu că e greu să ne bată cineva. Stadionul va fi plin cu Bașakșehir cu siguranță, nu văd altă opțiune. Ei vor veni, vor cânta pentru noi și noi vom lupta pentru ei, iar la finalul meciului vom vedea care e situația”, a declarat Alexandru Crețu la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, conform Digi Sport.

