Alex Crețu, primele impresii după transferul în Arabia Saudită: „Nu îmi lipsește nimic”. Ce a spus despre Universitatea Craiova – Rapid 1-1

Alex Crețu s-a transferat de la Universitatea Craiova la Al-Wehda, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Mijlocașul român a vorbit despre remiza „alb-albaștrilor” din derby-ul cu Rapid, dar și despre fotbalul din Arabia Saudită la sfârșitul partidei de pe „Ion Oblemenco”.

La s-a aflat în tribune și Alex Crețu, fostul jucătorul al „alb-albaștrilor”. Starul lui Al-Wehda le-a ținut pumnii oltenilor cu care a împărțit vestiarul în ultimii trei ani.

Alex Crețu i-a felicitat pe foștii lui colegi pentru prestația din derby-ul cu giuleștenii, despre care a spus că nu au existat pe teren. Mijlocașul a vorbit și despre condițiile pe care le are la Al-Wehda în Arabia Saudită.

„Mă bucur că m-am întors în oraș. Am câteva zile libere și am venit să îmi susțin echipa. Nu am luat cele trei puncte, dar băieții au jucat bine. Rapid nu a existat în seara asta, în repriza a doua nu știu dacă au călcat în jumătatea noastră.

Nu prea am stat în tribună cât am jucat la Craiova. Mă bucur că mi-am văzut foștii colegi, m-am salutat cu ei. Nu știu clasamentul, nu m-am mai uitat la el. Suntem pe locul șapte, avem patru puncte în două etape. Condițiile sunt extraordinare, se investesc foarte mulți bani în Arabia Saudită.

Nu îmi lipsește nimic, sunt la o echipă istorică din Arabia Saudită. ( n.r. – Pe cine iei în Arabia Saudită) I-aș lua pe toți, dar sunt aici și vreau să le urez noroc, poate iau și eu o medalie. Jocul echipei arată destul de bine, ne-a lipsit al doilea gol în seara asta”, a spus Crețu.

Alex Crețu și-a luat adio de la fanii Universității Craiova

, după transferul la Al-Wehda. Mijlocașul român a ținut să le mulțumească tuturor colegilor și oamenilor angajați la formația din Cetatea Băniei.

„A venit momentul să îmi iau rămas-bun. Sunt recunoscător pentru tot ce am realizat și trăit în cei 3 ani de Universitatea Craiova. Ani în care am fost trup și suflet pentru culori, pentru suporteri, pentru tot ce înseamnă spiritul oltenesc.

Vă mulțumesc pentru toată susținere. Veți rămâne mereu în sufletul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor, staff-ului tehnic, medical, conducerii și tuturor angajaților clubului care m-au tratat întotdeauna cu respect.

Pentru mine urmează o nouă etapă și nu-mi rămâne decât să le urez succes în continuare foștilor mei colegi. Acesta nu e mesaj de ‘adio’, ci de ‘la revedere’. Cu deosebită considerație, Alex Crețu”, a scris fostul fotbalist al Universității Craiova pe Instagram.