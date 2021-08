Alex Crețu s-a înțeles cu noua echipă! Anunțul făcut de Attila Hadnagy: „Deja a semnat cu Craiova!”. Exclusiv

FANATIK a scris, încă din urmă cu două zile, despre .

ADVERTISEMENT

Alex Crețu (29 de ani) a rămas liber de contract, după despărțirea de FCSB, formație în tricoul căreia a bifat doar șapte partide.

Alex Crețu s-a înțeles cu Universitatea Craiova

Attila Hadnagy susține că Alex Crețu a semnat deja cu Universitatea Craiova.

Alex Crețu s-a aflat în negocieri cu Sepsi Sfântu Gheorghe, după plecarea de la FCSB, însă, potrivit lui Attila Hadnagy, nu i-a putut satisface pretențiile financiare.

„Din păcate, nu am putut să-i dăm salariul pe care l-a cerut (n.r. Alex Crețu). Eu am înțeles că deja a semnat cu Craiova.

ADVERTISEMENT

Nu am putut să ne ridicăm la pretențiile lui, așa că am decis să renunțăm la Crețu. El a vrut să vină la noi, dar, din păcate, nu am putut să-i dăm ceea ce ne-a cerut.

Sepsi nu poate să ofere salarii mai mari de opt mii de euro. Craiova are buget mai mare decât Sepsi, nu putem să ne luptăm cu Craiova”, a declarat Attila Hadnagy, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Alex Crețu nu regretă perioada petrecută la FCSB

După despărțirea de FCSB, că nu regretă decizia de a semna cu echipa patronată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Nu regret decizia de a merge la FCSB. Le mulțumesc celor din conducerea clubului și suporterilor FCSB. Am venit cu foarte mare entuziasm și cu inima deschisă acolo și nu îmi pare rău.

Nu regret decizia luată. Consider că nu a fost o conjunctură favorabilă pentru mine. Rezilierea mea nu s-a datorat evoluțiilor mele sportive. A fost o experiență din care am învățat foarte multe.

Și dacă jucam la mijloc aș fi avut un randament la fel de bun, ca și pe postul de fundaș central. O greșeală într-un meci nu te poate elimina din echipă, a declarat Alex Crețu, pentru .

ADVERTISEMENT