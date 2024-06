Cariera de fotbalist nu ține la nesfârșit, iar Alex Crețu s-a asigurat că există viață și după retragere cu ultima afacere. Titularul lui Costel Gâlcă a dezvăluit că și-a investit o parte din bani în imobiliare, având un cartier de case în Craiova.

Alex Crețu și viața dincolo de fotbal: „Am un cartier în Craiova, construiesc case”

Alexandru Crețu se gândește și la cum va arăta viața lui după retragerea din fotbal. Fotbalistul Universității Craiova a început deja să investească în imobiliare și dezvăluie că are un cartier de case în Cetatea Băniei.

Mijlocașul i-a luat exemplul lui . Și fundașul central aflat în prezent la FC Hermannstadt și-a băgat banii în imobiliare, fiind ajutați și de ceilalți frați ai lui.

„Construiesc case în Craiova, am un mic cartier de case. Pe lângă fotbal îmi place și domeniul construcților, cred că este un domeniu bine plătit”, a spus Alexandru Crețu, titular de bază la Universitatea Craiova.

Totul a plecat din ideea de a face bani, pentru că eu cred că este o meserie incredibil de bine plătită. A fost o ambiție, îmi pare rău că nu am cu adevărat timp pentru ea. Nu știu ce o să fac, mai am mulți ani de jucat fotbal și o să văd când o să termin”, a spus Crețu.

Alex Crețu e și student! Unde învață fotbalistul Universității Craiova

Alex Crețu nu a lăsat nici școala în planul secund, fiind student la Universitatea „Petre Andrei” din Iași. Fotbalistul „alb-albaștrilor” a mărturisit că nu era un elev de nota 10 în copilărie, fiind mai mult preocupat de fotbal decât de școală.

„La școală am fost un elev de 5, am trecut școala pentru că m-am ocupat mai mult de fotbal. Noi sportivii nu prea dăm pe la școală din cauza programului, dar nu am neglijat-o, chiar am terminat liceul, sunt și la facultate.

Examenele nu le dau fizic, fac la fără frecvență la Universitatea «Petre Andrei» din Iași. Am colegi foarte tineri, nu știu dacă merg zi de zi, dar au terminat liceul sau sunt acum la liceul”, a mai spus Alexandru Crețu.

Fotbaliștii Universității Craiova nu l-au mulțumit încă pe Costel Gâlcă: „Avem mult de lucrat”

. Deși „alb-albaștrii” au câștigat cu 1-0, tehnicianul a mărturisit că nu este mulțumit de jocul elevilor săi din primele două partide de verificare.

„Suntem în pregătire, nu sunt mulțumit de jocul echipei. Bineînțeles că avem mult de lucrat, a fost o victorie muncită, dar să nu uităm că ieri am pierdut. Mă interesează mai mult ca jucătorii să creeze relații de joc, dar în momentul acesta nu am o concluzie concretă.

Toți sunt foarte implicați, tocmai de asta le-a fost și greu în aceste două meciuri. Sperăm să fie din ce în ce mai bine, mai avem o săptămână și două jocuri. Sper să îmbunătățim jocul echipei atât în atac, cât și în apărare pentru că mai avem mult de lucrat.

Maribor și Botev sunt două echipe bune, cred că Maribor este favorită. Sunt echipe pe care trebuie să le luăm în considerare pentru că au progresat mult în ultimii ani. Sperăm să ajungem într-un moment bun la ora jocului”, a declarat Gâlcă.

Alex Crețu, dezvăluiri despre viața din afara dreptunghiului verde