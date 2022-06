Alex Delea, câștigătorul Survivor 2022, apariție la TV alături de mama lui. Cât de mult a slăbit în competiție

Alex Delea a venit cu mama lui în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, la câteva zile după ce a câștigat Survivor România 2022. Fostul concurent a slăbit destul de mult pe parcursul competiției.

Alex Delea, câștigătorul Survivor 2022, la TV alături de mama lui

vrea să-și ajute mama cu premiul câștigat la Survivor. Premiul este și al familiei sale, nu doar al lui, după cum a declarat de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

“25 de ani din viața mea am depins de ea, mi-a dat tot.”, a spus Alex Delea în cadrul emisiunii .

este mândră de fiul ei și ar fi fost la fel de fericită și dacă nu câștiga marele premiu. Faptul că a ajuns până în finală ar fi fost o adevărată realizare. Între cei doi este o diferență de doar 18 ani și sunt și prieteni, nu doar mamă și fiu, după cum a mai spus femeia.

ADVERTISEMENT

“A fost ajutorul meu moral în toate. E diferență de 18 ani între noi. Suntem frați, mamă fiu, prieteni, și mamă dură câteodată. Mândră am fost tot timpul de băiatul meu.”, a mai spus mama lui Delea.

Momentul în care a aflat că fiul ei este câștigătorul sezonului 3 Survivor România a fost unul extrem de emoționant pentru mama lui Delea. Aceasta a căzut la pământ după ce Daniel Pavel a pronunțat numele fostului Războinic.

ADVERTISEMENT

“Când a pronunțat numele Alex Delea mi s-au înmuiat picioarele, am căzut la pământ. De la zgomotul care s-a produs, mama a crezut că e cutremur, nu a știut că a câștigat Alex.”, spus mama lui Alex Delea.

De asemenea, Alex Delea a dezvăluit cât de mult a slăbit în cele aproape cinci luni petrecute în Republica Dominicană. A dat jos 10 kilograme de la începutul competiției și până la final.

ADVERTISEMENT

“Când am fost sunat de Survivor aveam 94 kg. Când am ajuns în competiție aveam 87, și când m-am cântărit aveam 77 de kg.”, a fost răspunsul tânărului.

ADVERTISEMENT

Ce va face Alex Delea cu premiul de la Survivor

Lui Alex Delea nu-i vine nici acum să creadă că a câștigat Survivor. Acesta a crezut până în ultimul moment că Elena Chiriac va obține trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro

“Tot ce se întâmplă acum e ireal pentru mine. (…) Eu am crezut că este Elena (n.r. câștigătoarea) tot timpul. N-am avut niciun moment de gândire că eu pot să câștig.

Eu sunt extremist in nebunie, dar si in supărare, în tristețe. Când mi-am auzit numele mi a dat un scurtcircuit în corp. (…) Eram in stare de șoc. Toată competiția m-am pus pe locul 4, 5. Dorința mea cea mai mare a fost să fiu văzut de lume.”, a mai spus Alex Delea la Pro TV.

Fostul Războinic va folosi pentru a-și ajuta familia, la care ține foarte mult. Tânărul are numai cuvinte de laudă despre mama lui, care i-a fost tot timpul alături. Alex vrea să se revanșeze și să-i mulțumească pentru tot ce a făcut până acum.

“Este o sumă foarte mare, cu foarte multe zerouri. Am încredere în mama mea că va lua cea mai bună decizie. Premiul acesta nu este pentru mine, este pentru noi. Mamă, ce facem cu banii mei?”, a întrebat-o câștigătorul Survivor 2022 pe mama sa.

“Așteptăm să treacă vara, avem mult de muncă, în sezon e nebunie. Să treacă 3 – 4 luni, după vedem. Banii sunt acolo, îi are. Eu i-am spus că nu avem planuri mâine ce să facem cu ei.”, a mai spus mama lui Alex Delea.