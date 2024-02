Alex Delea de la Survivor, dat afară! Ce spune despre iubirea cu Elena Chiriac: „Aș fi nesimțit să zic nu”

Alex Delea de la Survivor a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre peripețiile prin care l-a dus viața și a recunoscut ce fel de relație are, până la urmă, cu Elena Chiriac. Războinicul din show-ul de la PRO TV a spus că i-au cam fugit ochii după luptătoarea de taekwondo, însă i-a fost frică să facă un pas în față de teamă să nu o piardă de tot.

Alex Delea de la Survivor, dat afară de mama lui! Ce spune despre relația cu Elena Chiriac

Alex Delea a fost invitat în podcastul lui Jorge (filmat, evident, înainte ca cei doi să ajungă în Republica Dominicană pentru sezonul All Stars), unde a mărturisit că pe vremea când locuia în Spania a fost dat afară de mama lui de la barul la care lucra. Așa cum fanii tânărului știu, Alex Delea a petrecut o bună bucată din viață în Spania, iar la 19 ani a făcut numai prostii de propria lui mamă a trebuit să îl concedieze pentru o perioadă.

Cu simțul umorului la purtător, așa cum povestește toate întâmplările prin care a trecut, Alex Delea a recunoscut că a avut și el o perioadă de rebeliune, de distracție la cote maxime în care nu îi păsa de nimic altceva decât să se simtă bine. A făcut-o, însă, în cel mai nepotrivit loc: la barul mamei sale din Spania.

„Lipseam de la muncă, cam des”

„Eu o să regret că n-am muncit niciodată la un patron. Am muncit o singură dată, că m-a dat mama afară de la bar, de acolo, că am făcut eu prostii, și am muncit o vară în altă parte. Am muncit, da nu mă simțeam că muncesc. (…)

Mă distram foarte mult. Eu când spun că în Spania am descoperit lumea, viața, tot, am descoperit tot. Și distracție, și fumasem acolo. Totul a fost acolo. Am început să beau, toate cele, am zis băăăăi, ce viață. Lipseam de la muncă, cam des.

Mama mi-a tăiat craca, cam pe la 19 ani, așa. Am muncit apoi la un prieten de-ai ei două luni de vară, fără nicio zi liberă. Am zis atunci că e greu, că eu credeam că e ca la mama, că e foarte ușor. I-am zis mamei că o să îmi fie greu să mă lovească așa realitatea. Dar asta e, ce să facem?

Eu am plecat la Survivor din Spania. Am luat castingul, bla, bla, bla. După Survivor toți ziceau că abia așteptam să merg pe unde mergeam, la restaurantele la care am fost, la bar… Eu nu aveam un loc al meu în România, așa că imaginația mea se termina când se închideau porțile de la aeroport. Eu m-am dus în România fără haine, fără telefon, că mi-au furat telefonul”, a povestit Alex Delea de la Survivor în

„Din frica de a pierde…”

Jorge l-a întrebat pe Alex Delea de la Survivor în ce relație a rămas având în vedere că s-a speculat că ar fi iubiți. Blondinul i-a spus că niciodată nu a existat ceva , însă e adevărat că a privit-o și cu alți ochi decât ca pe o simplă prietenă.

„Cu ea am rămas în relații foarte bune. Vorbim destul de des. Ne înțelegem foarte bine. Nu s-a întâmplat niciodată nimic, din frica de a pierde prietena asta, știi?

Chiar cred că e pentru prima oară când n-am insistat. Stai bă, că, draci… Nu am deschis nicio ușiță. Evident, Elena e o fată frumoasă. aș fi nesimțit să zic că nu. Așa mincinos nu sunt. Evident că m-am gândit, dar n-am acționat în sensul ăsta”, a completat Alex Delea.