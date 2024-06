Alex Delea de la Survivor România, adevarul despre încercările de până acum: ”Sunt regretul vieții mele”. Exclusiv

Alex Delea, simpaticul concurent de la Survivor All Stars vorbește, în exclusivitate, despre lucruri neștiute din viața lui. Eliminarea din concurs l-a întristat pe moment, mai ales că pornise cu gândul să câștige din nou. Alex Delea a fost eliminat de la Survivor All Stars. În primul interviu după plecarea din concurs, simpaticul concurent recunoaște că nu se aștepta să piardă, dar accidentul a fost fatal.

Alex Delea de la Survivor All Stars, primul interviu după eliminare

Alex Delea de la Survivor All Stars recunoște că a plecat în competiție cu gândul e ca câștigată. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Alex Delea mărturisește însă că accidentarea l-a scos din competiție.

Durerea interioară a fost mai rea decât cea fizică. Tânărul din Constanța, actor și influencer, ne povestește despre prima iubire și despre relația specială pe care o are cu mama și bunica lui. Alex Delea mărturisește și că tatuaje pe care și le-a făcut reprezintă regretul vieții lui, pentru că acum vrea să și le scoată pe toate.

”Viața mi-a dat suficiente lecții cât să țin capul plecat”

Ai câștigat Survivor 2022. Când ai acceptat să vii și la Survivor All Stars, ai venit cu același gând, să câștigi?

-Viața m-a învățat să plec mereu cu gândul spre victorie, dar totodată mi-a dat suficiente lecții cât să țin capul plecat și să mă bucur de ceea ce primesc. Așa că am plecat la Survivor All Stars cu un singur scop, să mă bucur de fiecare zi și să dau tot ce e mai bun din mine. Nu mi-am pus presiunea câștigului, eram cei mai buni dintre cei mai buni și am luat fiecare zi ca atare.

Cum ai făcut față eliminării? Cât de mult te-a afectat acest lucru? Pe telespectatori sigur i-a afectat, eliminarea ta a stârnit o adevărată revoltă in mediul online.

-Am primit incredibil de multe mesaje de la cei de acasă și le sunt extrem de recunoscător pentru asta. Mi-au demonstrat cât de aproape îmi sunt și sper să-i pot răsplăti pentru încrederea lor.

, dar acceptasem cumva că se va întâmpla asta. De la momentul accidentării am fost conștient că nu voi mai putea da 100% pe traseu.

Alex Delea nu se aștepta să piardă: “Nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva”

Cât de greu ți s-a părut acum la Survivor All Stars? De cate ori ai simțit că nu mai poți?

-Nu am simțit nicio secundă că nu mai pot. Am simțit durere fizică majoră când m-am accidentat, am ajuns în spital și am fost cusut. Totodată, atunci am realizat că sunt șanse mari să fie final de drum pentru mine și asta a făcut să am și o durere interioară. Pentru că nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva și nu aș fi vrut să arate așa calea mea în acest an.

Care ți s-a parut cel mai greu moment din toata competiția?

-Clar a fost cel al accidentării. Când am simțit cum mă durea genunchiul și am plecat pe targă, ceva în mine îmi spunea că urmează cea mai dură perioadă a mea la Survivor, din orice an.

Cât de greu este să te adaptezi unori condiții complet diferite de viață?

-De această dată a fost mai ușor, știam deja ce va urma și ce voi găsi acolo. Eu iubesc formatul Survivor și tot ceea ce presupune, așa că mi-am dorit mult să fiu aici și am învățat să mă adaptez la orice presupunea.

Alex Delea este foarte apropiat de mama și bunica lui

Cât de apropiat ai fost și ești de mama ta?

-Sunt extrem de apropiat de familia mea, de mama și bunica. Și, chiar dacă nu le mai văd la fel de des pentru că acum stau în România, vorbim la fel de mult. Iar asta nu-mi poate lua nimeni.

“Nu m-am lăsat niciodată condus”

Nu ai avut o copilărie tocmai ușoară. Cât de mult te-a afectat, în timp, acest lucru, chiar și dupa ce ai crescut?

-Nu m-am lăsat niciodată condus de ideea de greu sau ușor. Fiecare dintre noi își creează un drum în viață, iar pe acel drum apar diferite obstacole. Așa am fost și eu. Am trecut peste ele, m-am dezvoltat, m-am maturizat și iată-mă aici.

Care a fost cea mai mare tâmpenie pe care ai facut-o, copil fiind, sau în adolescență?

-Cred că momentul în care am făcut un accident cu mașina, în Barcelona. O roată de camion era pe mijlocul autostrăzii și am intrat în mașina din față, mașină care a frânat din cauza roții.

Ce îți mai aduci aminte din perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Nu am fost niciodată un rebel autentic. Poate nici cel mai timid. Deși, până să mă apuc de sală, nu eram neapărat genul de tânăr care să epateze.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-De multe ori am încercat, câteodată îmi ieșea, câteodată nu. Îmi era frică să nu fiu prins.

Alex Delea, prima iubire de la 10 ani

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Eram foarte micuț, cred că aveam 10 ani atunci. Țin minte că m-am dus la mămăița și i-am spus “Mamana (așa îi spuneam pe atunci), de la blocul A9” .

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii mei bani i-am câștigat la 17 ani, pe vreme când munceam la mama, la restaurant. Imediat după ce am primit salariul am fost și mi-am luat haine de toți banii.

Alex Delea nu mai vrea tatuaje: ”Sunt regretul vieții mele”

Ești pasionat de tatuaje. Ce a reprezentat primul tatuaj și câte ai în prezent?

-Tatuajele pe care le am sunt regretul vieții mele. Le-am făcut la 18 ani, nu aveam cu ce să mă mândresc, iar după ce mi-am făcut primul tatuaj, m-am simțit foarte bine.

Nu m-am oprit după primul, iar în decursul a 3 luni de zile mi-am făcut toate tatuajele pe care le am. Au trecut anii, și acum regret foarte mult că m-am tatuat. Fix de-asta, acum 3 ani am avut prima sesiune de laser pentru a începe să îmi scot din ele.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Haha, cele sănătoase! Nu ați văzut la mine pe story ce piept de pui cu orez și legume știu să fac? Bine, mă pricep și la un mic dejun sănătos!

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Menționam anterior că nu-mi place să fac astfel de calcule despre viața mea. Așa e și cu aceste momente foarte grele. Sunt om, am o viață absolut normală și normal că au fost și zile mai grele. Dar știu să zâmbesc și să fiu optimist.

”Sunt un om foarte sincer și foarte deschis”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Greu de zis, sunt un om foarte sincer și foarte deschis. Iar ce vreau să știe lumea despre mine, cred că deja e vizibil pe conturile mele. Oare am ratat ceva? Mă mai gândesc și dacă găsesc ceva, promit să postez și despre asta (râde, n. red.).

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu consider că sunt celebru. Consider că, datorită primei mele apariții la Survivor, am primit ocazia să fac ceea ce-mi place, să creez conținut. Iar asta mi-a dat șansa să fiu iubit de către cei de acasă și încerc să îi răsplătesc mereu cu aceeași monedă.

Daca ar fi s-o iei de la început, ce greșeala nu ai mai repeta?

-Nu aș șterge nimic din trecutul meu. Dacă nu făceam ceva, poate nu eram aici. Așa că aleg să privesc spre viitor și niciodată spre ceea ce a fost cândva.